女友出軌懷孕　綠帽男驗DNA證「親生骨肉」　撫養11年悉真相崩潰

突然知道孩子不是自己的親生骨肉，應該繼續撫養抑或拋棄呢？國外1名綠帽男最近陷入兩難局面，大約11年前，女友告知懷孕，同時表明自己出軌，聲稱不知道是誰經手懷孕，綠帽男決定分手，但會等待前女友產嬰後進行DNA親子鑑定，最終「證實」是他的兒子。綠帽男照顧「兒子」11年後，卻發現對方愈來愈似姦夫，再進行檢測，證實並非其親生骨肉，相信當時前女友暗換樣本，令到結果出錯，誤導他照顧「便宜仔」。綠帽男正在思考下一步行動，網民紛紛表示「民事控告前女友啦」、「告她詐騙」、「男童是整件事中最可憐的人」。



樓主獲女友告知出軌兼懷孕，決定先生下男嬰才作打算。（示意圖/Getty Images）

30歲樓主在「Reddit討論區」指，當年自己正值18歲，獲女友告知懷孕，對方同時坦白當時出軌偷腥，樓主決定先待女友生下孩子，然後進行DNA親子鑑定，結果顯示是樓主的親生骨肉。

DNA親子鑑定顯示男嬰是樓主的親生骨肉。（示意圖/Getty Images）

如是者，樓主雖然與友女分手，但都照顧「兒子」大約11年，同時開始發覺「兒子」外貌愈來愈似姦夫，決定再進行鑑定，證實「兒子」根本不是其親生骨肉，相信當年前女友暗換樣本，以樓主之名，實際用親生父親的DNA樣本進行測試。

樓主照顧「兒子」大約11年，開始發覺對方外貌愈來愈似姦夫，決定再進行鑑定，證實「兒子」根本不是其親生骨肉，相信當年前女友暗換樣本所致。（示意圖/Getty Images）

樓主向不少法律機構詢問自己個案，試圖尋求法律途徑控告前女友，同時撤銷生父身份，但當地州檢察官並不受理，讓他感到無助。多名網民建議「民事控告前女友啦」、「告她詐騙」、「男童是整件事中最可憐的人」；亦有網民建議樓主繼續撫養男童。

（Reddit討論區）