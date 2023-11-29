內地女堅稱是富二代　非農民父母親生　逼母驗DNA揭更心痛真相

內地有女生大學畢業便想要飛走，但她不是外出找工作，而是尋找親生父母。她認為自己樣貌帶貴族氣質，和父母平凡樣子不同，懷疑自己並不是父母親生，更深信自己原是富二代，自己能住在城中房子，及在大學讀書，並非出身農民父母可以負擔，認為背後另有富爸媽支持。為了認回親生父母，她以死相逼要求與母親做親子鑑定，鑑定結果出來讓她愕然，瞬間被事實打臉，事件更一度成為網絡熱話，而她的母親近來表示，女兒早在少年時期被診斷患有精神分裂症，儘管事件被鬧大，但母愛偉大未有與女兒計較，決定會一直好好照顧她。



21歲女子陳美麗（化名），一直質疑自己並非父母親生，她認為自己只是養女，自己的親生父母是出名的富豪。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，21歲女子陳美麗（化名）一直質疑自己並非父母親生，她認為自己只是養女，自己的親生父母是出名的富豪。

陳女列出３個原因支持自己想法，首看是她的外貌漂亮，充滿貴氣，但父母卻是出身農村，外表土氣又平凡，生不出她如此漂亮的女兒；其次是父母和姐姐頭髮顏色都是黑色，只有她是啡黃色。

此外，陳女認為農民父母一向生活貧困，沒可能在城市中買房，且有能力供她讀大學，故認為是自己富爸媽在背後支付所有費用。而且陳女認為父母偏愛姐姐，卻經常罵她，更認定自己並非親生的。

面對女兒質疑，陳女母親唐愛菊哭着說出如何揹着幼時的陳女到醫院看醫生，希望她記起父母對她的付出。可是陳女堅持做DNA親子鑒定，並不斷追問富爸媽下落。結果唐愛菊答應去做DNA測試，得出結果證實2人是有血緣關係的親生母女。

面對女兒的無理取鬧，唐愛菊也只能默默承受。指女兒自小聰明伶俐，夫妻節衣縮食努力賺錢，並搬到城市及供養女兒讀大學，為的是想好好裁栽培她，而女兒指常遭父母責罵，是因她沉迷物質享樂，更在大學畢業後去做陪酒女郎，令父母非常失望。

唐愛菊指陳女患上精神分裂症，所以她對父母的種種指控及並非親生的事，只是陳女幻想。（影片截圖）

唐愛菊經過今次事件，揭露女兒15歲時，女兒突然在街上撲咬路人，被警方拘捕，家人才意識到陳女患上了精神分裂症，所以她對父母的種種指控及並非親生的事，亦只是陳女的幻想而已。而身為母親的唐愛菊不計前嫌，會接女兒在家中好好照顧養病。

翻查資料，事件早於2015年發生，至近日再被「翻炒」瘋傳。