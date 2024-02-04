40歲女生活健康患大腸癌4期　竟因愛飲呢款飲品　3方法保護腸胃

大腸癌在過去15年成為台灣最多人患上的癌症，每年死亡人數超過6,000人。當地醫生早前在健康節日中分享1個獨特案例，有名40歲女子生活健康，不煙不酒，飲食清淡，可是卻發現診斷出患上大腸癌4期。醫生查問之下發現她有不良的生活習慣，原來她每天都飲1至2杯含糖的手搖飲品，攝取了過量糖份所致。醫生提醒市民３個改善腸胃健康的秘訣。



40歲女子不煙不酒，生活習慣正常，卻發現罹患了大腸癌第4期。（GettyImages）

台灣中山醫院家醫科醫生陳欣湄，早前在健康節目《健康2.0》分享案例，指1名40歲女子不煙不酒，甚少進食加工食品，生活習慣十分正常。可是她卻發現罹患了大腸癌第4期。

醫生陳欣湄查問之下，才找出原因，就是女病人愛喝手搖飲品，每天都飲１至２杯含糖的手搖飲品，從而攝取了大量糖分。陳欣湄指攝取過多精製糖會提高血糖濃度，導致胰島素阻抗，「在我們過度使用精製糖的時候，可能會讓我們身體潛在的癌症問題爆發」。此外，長期攝取高糖製品也容易在體內堆積脂肪，造成身體慢性發炎，引發癌症。

原因是她每天都飲含糖的手搖飲品，攝取大量糖份所致。（GettyImages）

因此醫生陳欣湄提醒大家在選擇飲品時，要留意糖份的攝取，建議開始減少，由原本份量減2成，即全糖變8分糖，半糖變微糖，直至減到無糖。同時她亦提供3個簡單方法，改善腸胃健康。

1.多喝水

成人每天飲用水量應為「每公斤體重×30毫升」舉例來說，體重50公斤的人，每日應攝取1,500毫升的水。

(資料圖片）

2.多吃益生元

建議市民多補充纖維，每天應攝取20到25公克的膳食纖維，然而根據台灣癌症基金會統計，超過9成人膳食纖維攝取不足。

3.多補充益生菌

除了花錢買益生菌外，多補充乳酪等發酵食物也是不錯的選擇。