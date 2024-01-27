2後生女食霸王餐！餐費$343　老闆報警兼公開CCTV片尋人　結局是…

在餐廳吃飯付錢是天經地義的事，但河南近日有2名年輕女生凌晨於餐廳酒足飯飽後，沒有付錢就突然一前一後跑出餐廳，消失在茫茫夜色中。老闆於是報警並公開閉路電視片段「尋人」，最終在警員幫助下聯絡到她們，並取回311元人民幣（約343港元）餐費。



河南有2名年輕女生凌晨於燒烤店用餐後，沒有付錢就跑走。（網上影片截圖）

綜合內媒報道，事發於河南省開封市蘭考縣，1月21日凌晨，2名女生在當地1間海鮮燒烤店內用餐，她們點了一桌的串燒及飲品，飽餐一頓後沒有付錢就跑出餐廳。當店員發現並追出時，兩人已逃之夭夭，因此餐廳老闆將閉路電視片段放到網上「尋人」。

從影片可見，當時店內沒什麼客人，2名分別穿黃色外套及穿白色外套的年輕女生坐在4人卡座低頭用手機，桌上堆滿杯碟及疑似酒精飲品。當時桌面尚有未進食食物。這時黃衣女隨意將煙頭往地下一丟，對面白衣女看了她一眼後，開始將桌上私人物品放進口袋。然後2人交流數句，黃衣女伸懶腰後突然站起來急步向店門走去，白衣女隨即小碎步追上。另1段店外監控可見，2人一走出店外就大步向遠方跑走。

根據《錢江視頻》報道，她們當晚消費為311元人民幣（約343港元），店家已報警並在民警幫助下找到2人。現時其中1人已聯繫老闆，並將費用轉賬給他。從對話截圖可見，該女生在付款後要求「視頻刪一下澄清一下吧」，而老闆回應「好」。現時原片段已被刪去，而老闆特意拍攝影片上傳到社交平台抖音上，表示她們已將拖欠的餐費交還，「我們已經選擇原諒這兩個女孩，所以不打算追究了」。

事件引起網民討論，有部份網民覺得2名女生可能是一時大意忘了付款，又指她們還是「孩子」，「有時候聊天聊着聊着真的會忘記」、「會不會兩個都以為對方已經付了」、「都是孩子，感覺不要動不動掛到網上。可以報警處理」。然而，較多網民都認為她們是故意想「走數」，批評她們「丟人現眼」，又支持老闆做法，「不要拿孩子當藉口謝謝。拿錢買東西3歲寶寶都知道，她們衣冠楚楚能不知道？」、「不像忘記，兩人走一開始都不是同時」、「跑那麽快怎麽可能是忘了」。

（綜合）