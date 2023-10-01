食霸王餐？5男荃灣餐廳食飯無付款　被揭咁做更衰　事主發相尋人

食霸王餐？有網民於荃灣地區群組發文，指有一行5名男子於荃灣二坡坊1間餐廳用膳後未有付款，遂發布相關閉路電視影片截圖尋人，並表示「如果唔係可能需要報警處理」。

事件引來網民熱議，不少人批評「食霸王餐」、「走數」做法，也有網民估計可能是無心之失，「大家都冇為意未畀錢」。另有眼利網民發現，相中1名男子在餐廳內吸煙，認為除了報警，還要報控煙辦。



有網民於荃灣地區群組發文，指有一行5名男子於荃灣二坡坊1間餐廳用膳後未有付款，遂發布相關閉路電視影片截圖尋人。（Facebook群組「荃灣人」）

事主於Facebook群組「荃灣人」上載多張閉路電視影片截圖，指上周四（9月28日）有至少一行5名男子於荃灣二坡坊1間餐廳用膳後，未付款便離開，於是發相尋人，「請問有冇人認識相中人？一班朋友28號晚喺二坡坊一間餐廳內食完飯忘記咗埋單，如果有人認識麻煩通知你朋友一聲，感謝」，又明言「如果唔係可能需要報警處理」。

從閉路電視截圖見到，5名男子有講有笑，枱上有多碟小菜，並有一桶啤酒。另1張截圖則見到他們一同離開。

事件引來網民熱議，不少人批評「食霸王餐」、「走數」做法，「點會唔記得，心照啦」、「幾百蚊都走？不知所謂」、「離開得咁自然順利」、「報定案先喇！」。亦有眼利網民發現，其中1名男子在餐廳內食煙，違反了室內禁煙條例，建議事主「一定要報控煙辦」。

事件引來網民熱議。（Facebook群組「荃灣人」）

也有網民估計可能是無心之失，「周圍cctv為一餐飯走數？仲要傾住咁走，估計傾得開心，大家都冇為意未畀錢」、「我哋都試過，第二日問返朋友幾錢，發現大家都無畀到。之後打返去同餐廳講」。

根據《控煙條例》，所有食肆處所，例如酒樓、餐廳或茶餐廳，不論有多少個室內座位，食肆處所內室內地方都是禁止吸煙區，任何人不得在指定禁煙區吸煙或攜帶燃着香煙、雪茄或煙斗，違者定額罰款1,500元。