恐怖欺凌！少女遭4男女圍毆凌辱　脫衣逼下跪道歉　1句話爆出內情

霸凌／欺凌行為令人髮指！台灣網絡流傳1段影片，1名少女被多名男女強押到公園凌辱，除了推倒在地、狂踢、逼跪地道歉，甚至硬脫上衣險「走光」。受害少女哭喊疼痛，惟其中1名霸凌女反嗆「妳跟我男友打X，都沒想過我心痛」，1句話疑爆出事件是因感情問題而進行霸凌。直至有施襲者怕人有報警叫停，眾人才停止施暴。

網民看過影片都感到震驚，直斥「無法無天」，「垃圾霸凌者」、「這是什麼世界啊？」。警方表示，未接獲民眾報案，但已主動介入調查。



台灣網絡流傳1段影片，1名少女被多名男女強押到公園凌辱。（影片截圖）

綜合台灣媒體報道，該少女被約4名男女強押到台北社子大橋下河堤公園凌辱。影片見到，事發為晚上，少女被推倒在草皮上，再被1男1女硬扯衣服，幾乎脫去走光，之後其餘女生上前拳打腳踢，受害少女不斷哭喊好痛，但其中1名施襲女子怒斥「妳跟我男友打X，都沒想過我心痛」。少女更被迫下跪道歉。從影片中聽到的對話，事件疑涉感情問題。

經一番凌虐，直至有施襲者憂慮有人報警，高呼「點到為止」，眾人才停手。

影片引來網民嘩然，批評霸凌者「無法無天」，「垃圾霸凌者」、「這是什麼世界啊？」、「社會愈來愈沒倫理了」。也有人揶揄「男友也要抓出來一起打啊，畢竟打X也不是一個人的事」。

警方表示，暫未接獲民眾報案，但已主動介入調查，待掌握涉案對象，會通知到案釐清事發原因。