台少女遭欺凌變暴力私了　19歲仔向受害人道歉後被20人圍毆打斷手

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-02-07 21:34

【欺凌／童黨／私了】台灣高雄鳳山區早前發生16歲少女遭多人集體欺凌事件，短片在網上瘋傳後引起廣大網民怒火，涉嫌施暴者遭網民「人肉起底」人，當地警方已介入調查，並拘捕9名涉事男女，案件近日再有新發展！在欺凌事件中，涉嫌第1個動手掌摑受害女生的19歲姓黃男子，今日（7日）凌晨被網民約見談判後，遭多達20人押上車並駛至一處墓地，迫令其與受害女生及女生父親道歉後，再被眾人行使「私刑」遭拳打腳踢，導致右手肘、無名指骨折，身上多處受傷，警方調查後，截至晚上已拘捕16名涉嫌行私刑人士，其中7人尚未成年。

涉嫌第1個動手掌摑受害女生的19歲黃姓男子，在鏡頭下三度鞠躬道歉。（影片截圖）

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本月3日有台灣網民在facebook群組「鳳山人在地大小事」貼出影片，顯示身穿黑衣的女生被多人重重包圍，1分鐘內被掌摑9次、甚至4度被潑灑啡色液體。影片曝光後在網上群情洶湧，網民表明要揪出施暴者，高雄巿市長陳其邁在fb發文表示「霸凌，絕不容忍！」。

當地警方調查後拘捕9名涉暴使用暴力的男女，又指引發欺凌事件的主因是金錢糾紛。受害女生曾離家出走，因身上沒帶任何金錢，向朋友借了3500台幣（約970港元），並在朋友家借住了1晚。其後該女生返家，友人向她追討欠款不果，便直接連絡被其家人要求還款。友人取回欠款後卻嫌對方賠得不夠，後來雙方在偶然機會下狹路相逢，重提舊事時引發了集體欺凌事件。

台灣高雄1段影片在網絡瘋傳，只見1名少女被多人包圍淋飲料，短短56秒的影片中遭甩9巴掌，其他圍觀者更在嘻笑。（影片截圖）

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事件曝光燃點起網民強烈怒火，紛紛「人肉起底」施暴者，而涉嫌首先出手欺凌受害女學生的19歲姓黃男子，所有個人資料都在網上流傳，為免被網民報復，黃男在接受警方調查後搬往女友的家暫避風頭。

至昨晚（6日）8時，方姓網民邀約黃男現身談判，要求他親身向被欺凌的女生及其父親道歉。黃男應邀現身，即被一行人載到大寮玫瑰園墓園，向受害女生父女三度90度鞠躬，過程被拍下影片，黃男表示：「對不起，我不該打這個女生！」

受害女生及父親接受道歉後離開，詎料黃男卻被現場20多人圍毆，過程中遭到拳打腳踢、踩頭、掌摑等，最終釀成手部骨折。黃男被打後亦被奪去手機，最後才被送到小港醫院接受治療。事發後，當地警方亦透過翻閱沿途車輛及各處安裝的閉路電視影片蒐證，最終成功緝拿16人歸案，而黃男在事後亦提出傷害、民事求償的訴訟。