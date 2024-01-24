上水僅0°C！球場溫度顯示屏瘋傳　網民爆笑：北區人係冬天的冠軍

【冷風／天文台／香港氣溫／寒流】受強烈冬季季候風影響，本港近日天氣持續寒冷。今晨（24日）6時各區溫度普遍在5至6度間，但新界明顯較低溫，上水僅為4.3度。不過，有上水居民就拍攝到石湖墟球場的溫度顯示屏顯示只有0度，照片引起網民熱議，不少人都笑言「新界果然低1、2度」、「北區人果然係冬天的冠軍」。



今晨（24日）有上水居民拍攝到石湖墟球場的溫度顯示屏顯示只有0度，但有街坊指這個溫度計向來不準。（fb群組「上水人大聯盟」）

有網民今晨（24日）7時許在Facebook群組「上水人大聯盟」發帖，驚訝表示上水石湖墟球場的溫度顯示屏竟然顯示0度，於是拍攝照片並表示「球場個溫度計都唔係咁準」。

照片一出隨即引起網民討論，不少人都爆笑表示「新界果然低1、2度」、「北區人果然係冬天的冠軍（香港地區）」，亦有怕凍的網民表示「我覺得依個反而準」、「絕對0度」。

有街坊就留言指該球場溫度顯示屏並不準確，「唔準好耐啦」、「呢個加兩度差唔多」，亦有人笑指「呢個位變咗打卡點」、「壞咗都日日唔少人影」。

去年5月30日，受熱帶氣旋「瑪娃」影響，上水石湖墟球場的顯示屏一度顯示為40度。（資料圖片，張浩維攝）

事實上，石湖墟球場溫度計的確曾是「打卡熱點」。去年受熱帶氣旋「瑪娃」影響，天文台曾發出極端酷熱警告，5月下旬中午時分的石湖墟球場溫度計更曾顯示為40至41度，亦吸引了不少路過的市民打卡留念。

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