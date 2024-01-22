保暖｜日網教4個穿衣禦寒秘訣　發熱衣搭配這類衣物增保暖效果

寒流來襲，如何保暖禦寒就顯得格外重要。日本網站「grape」近來就分享在穿衣服時，可以讓自己更保暖的4種穿衣要點。



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一、選擇「吸濕放熱」的衣物

吸濕放熱的衣服能夠吸收排汗與不知不覺中散發的水氣，並且產生發熱，因此在穿著時能有溫暖的感覺。目前市面上有許多發熱衣，都是採用這種功能，民眾可從多種商品裡，挑選自己喜歡的價位與款式。

二、利用穿搭提升保暖功效

讓身體發熱後，可以在搭配其他衣物，讓保暖的效果更好。例如先穿上發熱衣，然後再加一件毛衣或是有內裡刷毛等等的衣物，最後套上有防風效果的外套，就能讓身體更暖活。

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三、扣上衣領

既然要保暖，那麼得盡量避免肌膚接觸到冷空氣。因此像是襯衫衣領的扣子，最好就扣起來，或者選擇高領的毛衣等等。如果衣服怎樣都無法蓋住領口周邊，就改用圍巾遮擋。

四、手指、腳趾的保暖也要注意

如果手腳冰冷，則會妨礙到血液循環，影響到全身的體溫。因此手指腳趾的保暖也是疏忽不得，穿好襪子和手套應對吧。

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