12年先得1次機會！龍年生子有什麼優勢？網民狠批迷信列出N個缺點

歲末年初，新的一年即將到來，在華人傳統裡最重視的就是農曆春節，而明年的生肖年是「龍年」，有台灣網友就發問龍年出生的人有什麼好處？貼文一出引來熱議，不少過來人都認為龍年出生的人競爭壓力特別大。



原PO在PTT以「龍年出生有什麼好處？」為題發文，他透露身邊不少人都懷孕，想趕在「龍年」生個「龍寶寶」，當龍爸龍媽，這樣的情況讓他很好奇「龍年出生到底有沒有什麼實際上的好處啊？為什麼大家都趕著要龍年生？」

【相關圖輯】2024年12生肖運程 屬兔繼續犯太歲 三個生肖合太歲開始行大運（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 29

多數台灣網民都直言龍年出生的人競爭特別大，「沒有，考學測指考時同屆考生超多， 吐了」、「沒有！很競爭」、「迷信啊，競爭最多，但是還是沒人要生啊」、「龍年很競爭，虎年競爭程度就低很多」、「競爭對手特別多」、「那年考試會特別難考特別競爭」、「完全沒有，等全部私立學校抽不中就知道多氣人了」、「學校掉兩階，找工作志願往下兩三個，不懂一窩蜂生龍小孩在幹嘛」、「明明虎年比較好，競爭相對輕鬆」、「龍年出生根本沒好處，記得我那屆3x萬考生」。

【相關圖輯】2024無立春「寡婦年」不宜結婚？四生肖犯太歲 專家教一招迎轉機（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

還有人對於生「龍子龍女」的觀念無法苟同，「東方人自爽用」、「能有龍王的加護」、「這些龍爸龍媽一定不是屬龍的」、「可以幫忙滾床，沒了」、「龍之子，不覺得很威嗎？」、「自嗨用的～你看那些富豪老闆們有幾個屬龍的？」、「為了一個虛擬的生肖生孩子，好好笑」。

【相關圖輯】2024年四大生肖鹹魚翻生「升職加薪」屬雞把握轉運良機好事成雙（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

延伸閱讀：

「台積電人資沒禮貌！」清大妹子氣到不面試 過來人有感：素質差異很大

虎斑貓裝瘸腿求長期飯票 被識破趕出去改帶「懷孕嬌妻」上門：不收編還有良心嗎？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】