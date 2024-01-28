情人節│殯儀業者推靈車送花束服務　象徵「至死不渝的愛」夠破格

情人節快到，仍未想到送甚麼禮物予另一半？最近有本地殯儀業者推出情人節送花服務，配合靈車「速遞」把漂亮花束送到另一半手上，非常創新。該殯儀公司表示，花束以紅玫瑰及白玫瑰組成，花語寓意「至死不渝的愛」，希望大家反思對愛情的定義。事件引來網民熱議，認為殯儀公司「有諗頭」，「至死不渝的確好浪漫，呢個活動好特別又有意義」。



有本土殯儀業者推出情人節送花服務，配合靈車「速遞」把漂亮花束送到另一半手上，非常創新。（Facebook專頁「賣棺材的男孩」圖片）

樓主於個人Facebook專頁「賣棺材的男孩」撰寫帖文，表示與其他同事於今年情人節推出「至死不渝的愛」花束送贈服務，並稱當日會駕駛1部九龍殯儀館借出的「情人節版香檳金色靈車」將花束送至摯愛的手中，收花後更可以與該靈車打卡。而顧客在2月4日前訂購送花服務，可享有早鳥價1,280元，同時主辦方每賣1束更會捐出50元至經過嚴格揀選的慈善機構。

帖文中亦解釋，今次花束的鮮花主體為9朵紅玫瑰，象徵愛情的恆久，中間則有1朵殯儀行內常用的白玫瑰，用來代表生命終結一刻，故此這束鮮花的名字為「至死不渝的愛」。

花束送贈服務會由靈車將花束送至摯愛的手中，收花後更可以與該靈車打卡。（示意圖／資料圖片）

至於舉辦今次活動原因，樓主稱主要是發現現代人可能受文化變遷或社會多元素影響，其愛情觀已變成一種「沒有什麼大不了的事情」，離離合合成習慣一樣。但做殯儀的人，經常遇到幾個情況印證「至死不渝」的存在與真確性，第一是「老伴先走，留下未亡人」；第二是「老夫老妻前後步離世」；第三是「鴛鴦蝴蝶命同時離世」。

帖文中更稱：「甚至作為殯儀從業員的我每每看到這類例子都會反思：『或許這才是愛情。』所以，在每年的情人節我才會祝各位有情人的愛情『至死不渝』。」

舉辦今次活動原因，希望大家反思愛情的真正意義。（資料圖片）

不少網民紛紛留言，有人力讚夠創新及有意義，「我就係至死不渝嘅遺孀，當年靈堂中央個大心心花牌用咗黑紅玫瑰加白玫瑰圍邊，俾好多人話咁樣唔得呀，我完全無理會。依家世人對死亡漸漸接受同釋懷，非常欣賞呢個活動，至死不渝」、「其實呢件事幾浪漫喎，現代人可以做到至死不渝，其實已經好難得」、「好正，浪漫至死」、「我想見到靈車送花，型死」。

但亦有網民憂慮太前衛，「送完即分手咁點算」、「畀另一半見到係架靈車送花實嚇死」、「真的相信不太多人接受得到」、「送之前真係要計算一下收花的／或者收花者同事／老闆／家人等等接唔接受」。

（Facebook專頁「賣棺材的男孩」）