渣男竟喺情人節派對偷食　仲要明知女友喺同一間屋內　後續更痴線

國外一名網紅日前在社群平台上分享自己的「絕地復仇」，報復自己偷吃好友的男友。方法雖然不太光彩，卻引來大批網友按讚，直說這方法：「太棒啦！」



據《鏡報》（Mirror）報道，一名網紅艾拉（Ella）在TikTok上擁有超過25萬粉絲，日前她在平台上分享自己報復偷吃男友的方法，讓網友全都笑翻了。

男友情人節派對突失蹤 女網友逐間房搵終目睹心碎一幕（點圖放大瀏覽）：

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原來當年艾拉才15歲，她跟自己的好朋友米莉（Millie）在情人節前夕辦了一場情人節派對。當天他們趁著米莉的媽媽外出，邀了學校許多朋友來開派對，當然也包括艾拉和米莉當時的男友。

不過正當艾拉在準備派對時，卻發現米莉跟自己的男友都不見了，她詢問在場的人，但大家都說沒看見。

艾拉當時逐一查找各個房間，沒想到兩人竟在同一間臥室裡，艾拉進房還正好撞見兩人在接吻。

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當時年紀還小的艾拉哭得不成人形，於是決定要給男友「好看」。當時男友剛買一件新外套，而且為了新外套「很自豪」，艾拉就在男友的新外套上小便，正好艾拉的媽媽來接她，她就回家了。

雖然現在回想起來她也覺得很噁心，不過艾拉告訴網友，她認為這是最棒的復仇方法。

不少網友也留言說「太狂了吧！」、「超棒的啦！」，還有網友說這個報仇方式真的太搞笑了。

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