雪地「碰碰車」！2司機駕駛時爭執　口角升級成馬路開車互相追撞

怎可將途人安危置之不理！貴州省近日有2名司機於行駛時爆發衝突，最終由口角演變成開車互撞。當時附近還有數名途人，但2名司機絲毫不理正身處馬路，就似駕駛「碰碰車」般追撞起來，場面十分危險。附近大樓有民眾將事發經過拍下並上傳至網上，有指事件牽涉2名女司機，有網民認為應嚴懲2人，「危害公共安全」、「不分男女，必須終身禁駕」。



貴州省近日有2名司機於行駛時爆發衝突，最終由口角演變成開車互撞。（網上影片截圖）

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事發於1月22日，貴州省畢節市有2輛黑色汽車因衝突雙雙停在馬路上，其中1名穿桃紅色外套的女司機下車後走到另1輛汽車的司機位旁以粗口辱罵對方。而該輛汽車車門大開，不過司機沒有下車，一直在車內與紅衫女司機口角。

紅衫女司機與車內司機有所拉扯，之後車內司機不顧車門大開及他人安危，直接踩油撞向紅衫女司機的汽車，之後才大力關上車門。紅衫女司機見對方突然啟動汽車也嚇得退後一步，然後叫罵着返回自己汽車。而先撞人的汽車再次退後再加速朝前，將紅衫女司機的汽車撞開。

坐在車上的紅衫女司機被撞後沒有即時報警，而是做出令人大跌眼鏡的舉動——她竟然學該名司機，報復式的踩油加速撞上對方車尾，之後2輛汽車就這樣前前後後、轉着彎地多次互撞。

第2輪互撞：

從影片可見，當時天氣寒冷，路面有冰雪，附近亦有途人駐足觀看，假如2輛汽車在雪地上失控打滑，後果將不堪設想。

有網民指事件牽涉的是2名女司機，唯先撞人的司機不曾下車，單憑現時流傳的影片難以判斷。而相關影片在內地多個社交平台上廣傳，不少網民都批評片中司機的行為罔顧他人安危，絲毫沒有意識到所駕駛的汽車能造成多大傷害，「危害公共安全都給他倆判就對了」、「兩司機必須終身禁駕，不能簡單的批評教育」、「不分男女，必須終身禁駕」。

（綜合）