行人綠燈過馬路　私家車亂轉彎險撞人　片段曝光網民鬧爆馬路炸彈

馬路炸彈！日前有車Cam（行車紀錄）片段直擊，尖沙咀有私家車未有依地面指示行駛，轉彎時差點撞倒正在橫過馬路女子，司機疑未察覺自己有錯，還響咹示警，引來網民批評該司機是馬路炸彈。有人不滿直斥「明明行人係綠公仔，惡到」、「呢啲直接釘牌啦」，亦有人感嘆「現在好多車都係咁」，呼籲行人即使眼見綠燈，都要仔細留意路面情況。



Google地圖顯示，該路段只能直駛，並不能左轉；而香港法例第374章《道路交通條例》第37條列明，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，可被判罰款2.5萬元及監禁3年。



有私家車於尖沙咀亂轉彎，險撞倒正橫過馬路女子。（IG「hk_road_king_」影片截圖）

Instagram專頁「hk_road_king_」上載短片，事發於尖沙咀近莊士倫敦廣場對出位置，有1輛黑色私家車本來沿彌敦道行駛，但司機突然「打左燈」示意，將左轉駛入柯士甸道。當時行人過路處顯示為綠燈，1名身穿白衣女子亦正橫過馬路，私家車差點撞倒女子，繼而響咹示警。幸好女子察覺並加快腳步，司機亦及時收慢才沒釀成意外，事後途人不滿指罵司機，片中亦有聲音怒斥司機「嘩，呢條X街，黐X線」。

片段曝光引來網民不滿，紛紛指責司機，「好囂張嘅馬路炸彈」、「明明行人係綠公仔，惡到」、「條路佢買晒，當正自己係大爺」、「畀着我，我會拍凹佢車頭」、「駕駛者人格技術都有問題」、「1823啦！黐孖筋未瞓醒！」、「呢啲直接釘牌啦」、「隔籬就係尖沙咀差館」。

有網民表示曾遇同樣情況，「我都遇過個女人（片中行人）情況，亞皆老街左轉入公主道路口，過綠燈過到一半，有架車轉彎仲呠我，我淡定企定定，指住個綠公仔畀司機睇，佢唯有停喺度等」，故有留言感嘆「而家好多車都係咁，綠公仔都要睇車」。

從Google地圖街景可見，該路段地面有清晰箭嘴標誌，顯示駛經彌敦道的車輛只能直駛，並不能轉左進入柯士甸道；而路口亦沒有「孭仔燈」，片中司機理應知曉不能轉左。根據香港法例第374章《道路交通條例》內第37條「危險駕駛」，列明任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，可被判罰款2.5萬元及監禁3年。

（IG「hk_road_king_」）