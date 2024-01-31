亮紅燈？中環街頭準新人企紅燈下影婚照　網民嘲：係咪得罪攝影師

不少準新人都會認真挑選拍攝婚照的地點，希望拍出能夠回味一生的回憶。最近有網民於facebook分享相片，表示目擊到1對準新人竟在中環街頭拍攝婚照，而令人費解的是，他們竟站在行人過路處的交通紅燈下。不少網民留言表示寓意「深長」，「感情咁快亮紅燈」、「個攝影師咁大整蠱」。



相中可見，街上的人們熙來攘往，而該對準新人就正正站在行人過路處旁的交通燈下。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

該網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」分享照片，稱最近目擊1對準新人在中環街頭拍攝婚照。相中可見，街上的途人熙來攘往，而該對準新人就站在行人過路處旁的交通燈下。

碰巧的是，當攝影師舉機拍攝之際，交通燈竟是紅色，連樓主也忍不住嘲諷道：「結婚係人生大事，不過喺新婚當日就已經亮起紅燈，好似仲大件事喎！」帖文引來網民熱議，其中有人表示事發當天自己也在現場，稱估計該對準新人為內地人，「我睇住佢哋影，估計要做埋效果先突出到張相」。

其他網民則笑言「亮紅燈」婚照的想法創新又大膽，留言指「未結婚就紅，明明綠燈轉眼變成紅燈」、「感情亮起紅燈了」、「亮紅燈叫大吉利『事』」；亦有網民就批評在該位置拍照太危險，「後面咁多車，有咩咁好影」、「馬路如虎口呀，出意外邊個揹飛」。

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）