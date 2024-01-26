的士疑拒載影片瘋傳！恐嚇乘客：我打死你都得　挑釁隻揪結果是…

的士拒載問題常惹關注，本港網絡近日流傳1段影片，有的士司機疑被指拒載，爆粗辱罵乘客「無腦啊」、「唔好以為讀飽書啊，X你老X吹得我脹啊！」，更恐嚇「我打死你仲得啊！X你老X」。罵完一輪，的士司機返回車上，但又再下車「攞尾彩」，拍打自己的士車頂燈箱，「我都未着燈啊！點載客啊！豬X」，然後開車離去，其間仍伸手出車外指罵乘客。

影片引來網民熱議，有人批評該的士司機行為，「嚴重影響的士行業形象」、「淨係佢嗰句我打死你都仲得，已經構成恐嚇罪」。但也有網民為司機護航，「個司機係激動咗，但無講錯，車頂無着燈就代表唔上客」。



本港網絡近日流傳1段影片，有的士司機疑被指拒載，爆粗辱罵乘客。（影片截圖）

有女網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載這段約1分鐘影片，留言「舊片重溫……拒載的理由嗎？」

影片見到，1名的士司機情緒激動，走近指着男乘客辱罵，「我唔係載客㗎！（你）呢度無腦啊！唔好以為讀飽書啊，X你老X吹得我脹啊！」。的士司機之後轉身離去，但走到一半回頭再罵，「第2啲的士司機俾你恰到啫，蠱惑仔！你又唔叻，X你老X，你搞我啊嘛！」。

的士司機怒爆乘客過程逐格睇▼▼▼

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男乘客聞言反駁，「揸的士啦！」，司機火氣更盛出言恐嚇，「我打死你仲得啊！X你老X」，並挑釁男乘客，「我唔係嗰種人嚟㗎，X你老X，嗱，你而家忟喇，我而家就幫你忟，你忟啊！出手啊！打電話，999！X你老X！」。

的士司機之後返回車上，惟仍然氣難平，再度下車斥責「正X忽鬼」，又拍打自己的士車頂燈箱，「我都未着燈啊！點載客啊！豬X！」。說罷他開車離去，但駕駛中伸手出車外繼續指罵。

的士司機拍打自己的士車頂燈箱，「我都未着燈啊！點載客啊！豬X！」。（影片截圖）

影片引來網民熱議，有人批評該的士司機行為，「嚴重影響的士行業形象」、「淨係佢嗰句我打死你都仲得，已經構成恐嚇罪」、「唔使揸的士啦，佢咁惡應該做大佬啦」、「誤會唔使咁嘈嘅，要講到打死人咁叻」。但也有網民為司機護航，「個司機係激動咗，但無講錯，車頂無着燈就代表唔上客」。

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，的士司機如無合理辯解，不得「故意拒絕或忽略接受租用人的租用，不論該租用人的意圖是以明顯或默示方式表示」，以及不得「拒絕或忽略駕駛該的士至租用人指示的任何地方」，否則即屬犯罪，一經定罪可處第3級最高罰款1萬元及監禁6個月。

另如果暫停載客，的士車前須出示紅底白字字牌，以高度不少於75毫米的正楷字體註有英文字「OUT OF SERVICE」及中文字「暫停載客」，而的士計程錶指示器掩蓋，使的士外的人不能看見。

翻查網上資料，相關影片數年前已在facebook上流傳，2018年2月曾獲媒體報道，事發於當年2月10日下午6時半，該名的士司機在灣仔會議展覽中心的士站附近以粗口指罵片中男女。