稱難買避孕套！14歲少年令女友懷孕　屢試墮胎誕死嬰教唆埋屍花院

新加坡發生一宗聳人聽聞的「埋嬰屍案」，1名14歲少年聲稱因年輕買不到避孕套，與15歲女友在無避孕措施下性交，導致女友懷孕。此後兩人隱瞞身邊人，私下曾進行多種手段墮胎，均告失敗。少女於懷孕半年後誕下死胎，少年教唆她將死去的男嬰埋到她家花院地下。少女母親發現女兒變得抑鬱少語，追問下揭發案件。少年被控對未成年人進行侵入式性行為及教唆未成年人埋屍的罪行，近日在庭上認罪。



新加坡1名14歲少年聲稱因年輕買不到避孕套，導致15歲女友懷孕。女友之後在家中誕下死嬰，少年再教唆其埋屍院中。（GettyImages）

綜合外媒報道，事件發生於新加坡，由於現時18歲的被告在案發時未成年，因此姓名不能公開。他被控以與未成年人性交及教唆未成年人埋屍的罪行，於上周三（13日）在庭上承認兩項控罪。

庭上公布案情，2020年，當時14歲的被告與當時15歲的女同學發展成男女朋友關係，同年5月他帶女友回家，與兄弟同房的他趁兄弟不在家，與女友在睡房發生性行為。被告表示因受年齡限制，難以買到安全套，因此無採取避孕措施下與女友性交。

確認女友懷孕後，被告與女友商議並決定隱瞞彼此家人，自行墮胎。（GettyImages）

2021年1月，女友懷疑懷孕，被告於網上買來驗孕棒檢驗確認事實，兩人商議後決定隱瞞彼此家人，並打算自行墮胎。他們在網上尋找墮胎方法，包括將衣架放入體內試圖將胎兒拉出、由被告在網上購買墮胎藥等，被告甚至曾對女友腹部拳打腳踢，不過上述方式均未引起流產。6月10日，女生腹部陣痛，感覺要分娩，於是致電通知被告，並在被告視訊陪伴下，於午夜過後在她的睡房中誕下已經胎死腹中的男嬰。她用剪刀剪斷臍帶，然後用報紙將死嬰包住藏到櫃中。

被告提醒女友將胎盤剪碎，並倒到馬桶中沖走，又表示在屋中藏嬰屍的方法有風險，教唆她埋屍。因此，女生在分娩2日後，將死嬰埋到自家花院中。此後，她經常傷感地坐到院中。2022年3月，兩人結束情侶關係，女生母親發現她性情轉變，變得鬱鬱寡歡、沉默不語，追問揭發事件，隨後報警。

被告教唆女友將死去的男嬰埋到家中花院地下。（GettyImages）

被告之後被控以對未成年人進行侵入式性行為及教唆未成年人埋屍罪，於本月13日認罪。其代表律師於減刑請求時表示，被告曾是名校學生，取得良好學業成績，過往沒有犯罪，乃初犯，而犯罪行是因為年齡尚少並不成熟，加上一時衝動，故請求減刑。法官將研究控方提交的緩刑監視報告，並將案件延期至下月24日進行判刑。

根據當地法律，教唆他人秘密處置屍體、隱瞞出生等，一經定罪，最高可被判處2年監禁、罰款或兩者併罰；而對於未成年人作出性侵，犯罪者最高可被判處20年監禁並處以罰款或鞭刑。

（綜合）