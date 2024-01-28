找錯錢？乘客50蚊紙付29元多車資找呢個數　公審司機反遭網民鬧爆

網上有的士乘客發文大鬧的士司機找錢時，「玩嘢」拖延時間，乘客見車費是29元多，給司機50元找續，對方找了10元給他，還追他幾毫子尾數，乘客不滿司機找錯錢之餘，激動發文認為對方最過份是連累他遲到，咒罵司機「你不得好die全家XX」。帖文引起不少網民關注，可是樓主卻被網民大鬧，有人突破盲點指出，「唔知邊架的士個錶會有29.8呢個價位呢？」。



有乘客在網上公審找錯錢的司機。（《降魔的》劇照）

有網民早前在Facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」上發文，指自己坐的士到目的地時，車費為「29.幾蚊表，比50，找10蚊比我？仲話有毫子要畀」，讓樓主十分不滿，「重點拖我時間你死XX搞到我遲到」。

樓主在文中不斷大鬧司機，「你搞X我時間，你不得好die全家XX」，網上發洩了一大輪兼公審。帖文一出，不少網民紛紛留言，但樓主不但未有得到網民贊同，反被鬧爆「計錯數啫，又唔使咁嬲嘅」、「真係出奇搭的士搭到把口咁X毒」。

此外，有醒目網民發現車資有問題，突破盲點指出「唔知邊架的士個錶會有29.8呢個價位呢？」、「$29.8？咩色的士？彩色？」、「您搭咩的士有29個8錶啊？吹水就抹下咀先？」。