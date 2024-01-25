屯門商場驚現飛龍！設計師揭用咁多氣球　街坊大讚：下次整屯門牛

龍年到屯門出現氣球龍！近日屯門市廣場中庭位置正製作1條以多個氣球組成的東方龍，設計該龍的氣球師在街坊群組發文，感謝街坊途經時給予的鼓勵，透露龍由多達3.8萬個氣球組成，全人手製作，又提及有意見批評龍的線條結構沒做好，他解釋涉及健力士機構要求，希望作品可打破紀錄。許多街坊留言支持，不少人曾親身到現場觀看，「今朝見到條龍栩栩如生」、「要親身去睇下呢個震撼場面先」；也有人留言希望氣球師下次可以「整隻屯門牛」。



氣球龍用上3.8萬個氣球組成。（fb群組「真‧屯門友」圖片）

農曆新年將至，近日屯門市廣場驚現1條由氣球組成的東方巨龍。氣球設計師Wilson在facebook群組「真‧屯門友」發帖，分享自己正是設計該龍的氣球師，感謝市民街坊經過現場時為一眾氣球師打氣。他透露作品用上3.8萬個氣球，每個都是人手製作打結。

照片所見，飛龍由多個金黃色氣球組成，腹部則用上白色氣球，懸掛在商場中庭位置。頭部近鏡可以見到龍牙及龍鬚等細節，龍鬚和龍眉用長條形氣球扭成。

Wilson分享自己當氣球師12年，曾兩次獲得世界冠軍，明白部份市民對設計上有些批評，會從中學習及進步。其中有人批評龍的線條結構未做好，他透露「主要原因是健力士機構要求作品不能有任何外加骨架（鋁條等），必須全氣球製作」，故創作時面對很大挑戰。

Wilson續說，團隊設計的是飛龍，要吊起來飛龍在天，已盡最大努力做好，「希望大家包容理解，我們香港氣球師會繼續努力，剛好今年是龍年，我希望呢個打破健力士的作品」，並祝大家身體健康。他又以照片分享4個打卡位供市民參考。

帖文引來許多屯門街坊留言感謝，數小時內多達4,000個讚好，「能夠近距離欣賞你的作品，是我們屯門牛福氣，祝你身體健康，多點做更多作品予我們屯門牛看看」、「38000個厲害！」、「全部都係氣球，要親身去睇下呢個震撼場面先」、「今年最靚嘅商場」、「相信已經達到左汽球製既藝術上限。好靚，好癲」，也有留言溫提部份氣球已破掉，又要求「下次可唔可以整隻屯門牛呀」。

不少網民更曾途經製作現場，留言大讚「噚日經過現場睇個龍頭整得好靚」、「噚日經過，歎為觀止」、「噚晚行過見到，我覺得好靚好犀利！支持」、「今朝見到條龍栩栩如生，真係好靚」。

（facebook群組「真‧屯門友」）