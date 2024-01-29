港揸的士月入$6萬？內地表弟求借2個月人工索$12萬　司機呻月入…

的士司機屬自僱人士，月入較浮動。有的士司機日前在網上大呻，內地表弟欲問他借「2個月人工」應急，竟獅子開大口要求索款12萬元，他解釋平均月賺約1.1萬元，沒有12萬元可借。惟表弟回應指「表哥咪裝窮」，甚至引述小紅書稱「的士司機一個月輕鬆賺個5至6萬，勤力司機差唔多有8萬蚊」。網民笑言「親戚借錢，要預咗收唔返先好借」、「人哋憑本事借返嚟，還乜嘢？」、「有都唔一定要借畀你啦」。



內地表弟誤信的士司機收入高，因而想向樓主借12萬元。（《降魔的》系列截圖）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」表示，內地表弟想向他借2個月人工應急，樓主以為對方指內地2個月的薪酬，如果以月賺3,000人民幣（約3,200港元）計算，兩個月人工即是6,000人民幣（6,500港元），詢問「7,000港幣夠唔夠？」，但對方解釋現時每月人工接近8,000人民幣（8,700港元），而且是想借樓主在香港的兩個月人工，合共12萬港元。

樓主聞言大感驚訝，指出平均月賺1.1萬元左右，沒有12萬元可借，但表弟稱「表哥咪裝窮，小紅書話的士司機1個月輕鬆賺個5至6萬，勤力司機差唔多有8萬蚊」，樓主隨即反駁言論虛構。

樓主平均月賺1.1萬元左右，反駁小紅書言論虛構。（資料圖片）

多名網民紛紛笑言「親戚借錢，要預咗收唔返先好借」、「人哋憑本事借返嚟，還乜嘢？」、「有都唔一定要借畀你啦」、「小紅書都信？咁好賺，個個做的士司機啦」，亦有人質疑事件真偽，表示「1個月1萬，不如做看更？重作！」、「故事好假」。

（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）