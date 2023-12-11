憑本事借錢？欠好友5000人仔16年　僅還一千獲接納　法院咁判惹議

傻眼！借錢真的可以不還？河南法院日前公布案件，段姓男子於2008年時向姓李男友人借了5,000元人民幣（約5,700港元），約定好還款期限後，多年來他一直「走數」沒還錢，至2023年好友不忿將他告上法院。段男指事件距今16年，李男一直未曾催他還錢，但念在2人曾是好友，現願意「支付」1,000元人民幣（約1,100港元）。段男的抗辯理由竟獲法官接納，因為法定的民事權利訴訟有限期僅3年，該權利已過期，故判段男只需還1,000元。案件判決令網民震驚，質疑段男的措辭明顯承認了欠款，揶揄判決「正義不僅會遲到，還會缺席」。



內地有男子向好友借了5,000元人民幣，竟16年未還，最終極稱念在2人曾是好友，現願意「支付」1,000元人民幣作結。（《富都青年》劇照）

內媒報道，河南孟津法院日前公布案例，段男於2008年1月1日向朋友李男借5,000元人民幣，約定好借款的利息及半年的借款限期。未料段男直至2023年都未還錢，李男唯有狀告法院要求還錢。

段男辯稱借款實際是發生在2007年，距今已經16年，但李男一直以來未有要求他還錢，但考慮到2人曾經是好友，現願意「支付」1,000元人民幣。

法院調查發現，李段2人約好借款時有約定還款期限，到期時被告未有還錢，李男應已即時知道權利受損，3年的訴訟有效期在當時開始計算。案件中李男未能證明自己在訴訟有效期內曾經向被告要求還錢，或有任何令訴訟時間中止、中斷或延長的事由，所以訴訟期已3於2011年6月30日屆滿。

段男指李男多年來無催過他還錢，念在曾經是好友，現願意還1,000元人民幣。 （示意圖／Getty Images）

案件涉及追討欠款，段男提出訴訟時效問題屬有效抗辯，故李男在事件中的民事權利已不受法院保障，最終判段男還款1,000元人民幣，駁回李男其他請求。

《中華人民共和國民法典》第188條規定，向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為3年。法官提醒，雖然「欠債還錢，天經地義」，但法律程序上是有還款的限制，如約定還款期限到了，債務人不還錢時，債權人要及時催還。如果訴訟期過了，債務人以此為由抗辯，法院會予以支持。債權人要積極行使自己權利，因為該權利會「過期」。

判決令網民難以接受，炮轟段男「不要臉到這個地步了」、「果然是好朋友，坑的就是熟人」、「幾千塊錢看清了人品，借錢的也好意思！」。不少人認為段男在庭上已經認了自己欠款的事實，「這欠債者既然已承認欠款，就應該還錢，不能讓好人傷」、「在我們這裏，正義不僅會遲到，還會缺席」。

（綜合）