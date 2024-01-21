灣仔借錢黨？拐杖大媽咁樣問攞錢　港男1原因猶豫　網民教奇招KO

「借錢黨」殺入港島灣仔？有港男於網上發文表示，日前於灣仔海濱長廊遇到1名持拐杖、疑似駝背老婦向他「問路問攞錢」，他因覺得對方「好慘」猶豫，但明言「我知道唔應該心軟」。事件引來網民熱議，認為「唔好畀人利用自己嘅善心」，又教樓主如何應對。



有港男於網上發文表示，日前於灣仔海濱長廊遇到1名持拐杖、疑似駝背老婦向他「問路問攞錢」。（資料圖片）

該港男上周五（1月19日）於Facebook群組「大埔 TAI PO」發文指，放工時遇到1名老婦向他「問路問攞錢」，他因覺得對方「好慘」猶豫。

從樓主上載圖片見到，現場為灣仔海濱長廊，老婦戴口罩穿灰色上衣，疑似有駝背，左邊身撐着枴杖。樓主亦留言「好似好慘咁，但我知道唔應該心軟」。

圖片見到，老婦戴口罩穿灰色上衣，疑似有駝背，左邊身撐着枴杖。（Facebook群組「大埔 TAI PO」）

帖文引來網民熱議，「問路係假，試探你咩態度嚟睇下問唔問你攞錢」、「唔好畀錢」、「收割你的同情心」、「喺香港，呢啲冇理由冇福利，唔使人幫都生活到」、「騙徒太多，連埋手機每日最少遇十幾個」、「唔好畀人利用自己嘅善心」。

也有大批網民建議樓主如何應對，「打電話報警讓警察叔叔幫下手」、「試下……咦，好耐無見喇，你之前問過我攞錢買飯㗎喎，過咗嚟香港旅行咩」。另有網民認為「畀饅頭麵包就可以」，惟有網民指出「食物都唔好畀，食咗轉賴你食物有問題，個下就大鑊」。