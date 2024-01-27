天價士多啤梨一粒$5300！重過iPhone　奧田農場：史上最棒美人姬

日本「美人姬」士多啤梨一向價錢不菲，但1顆索價10萬日圓（約5,300港元）仍不免令人震驚吧？日本有農場最近成功種植到「奇行種」士多啤梨，1顆「美人姬」士多啤梨重達165克，較1部IPhone更重，體積直逼手掌大小。這種被形容是「奇跡草莓」的水果定價高達每顆10萬日圓，有星空攝影發燒友前往當地拍攝完星空後，親眼見到這種天價水果，價錢比星空更令人驚歎。



相比起普通士多啤梨和1個500日圓硬幣，巨無霸士多啤梨顯得特別巨大。（網上圖片）

種出超巨型金的是日本岐阜縣羽島市正木町的觀光農場「奧田農場」，71歲農主奧田美貴夫已有51年種植士多啤梨的經驗，包括原創品種「美人姬」， 平均重量大約70克，部份更可以重達100克以上，味道甜酸恰到好處，齒頰留香。

奧田農場今年收成特別好，「美人姬」士多啤梨的顏色和形狀都是有史以來最優質，當中有1顆巨無霸士多啤梨重達165克，相比起普通士多啤梨和1個500日圓硬幣，巨無霸士多啤梨顯得特別巨大，奧田美貴夫憶述以前種過150克左右的士多啤梨，但被巨無霸士多啤梨打破紀錄，巨無霸士多啤梨甜酸「啱啱好」，並將價格定在10萬日圓（約5,300港元）。而為了慶祝轉會到美國職棒大聯盟道奇隊的大谷翔平，奧田農場推出1款特別士多啤梨，形狀猶如棒球手套。

巨無霸士多啤梨前有紙牌註明「限定1粒，特大10萬（日圓），奇蹟的草莓」，另有其他巨型士多啤梨，有116.5克和136.6克。（島塚好宏facebook圖片）

有星空攝影發燒友到岐阜縣拍攝完星空後，前往奧田農場，親眼見到巨無霸士多啤梨和驚人價錢，宣傳牌寫着「限定1粒，特大10萬（日圓），奇蹟的草莓」，另有其他巨型士多啤梨，有116.5克和136.6克，當中85克士多啤梨售價5萬日圓（約2,600港元），多顆普通士多啤梨以盒裝計算，每盒介乎2,000至3,500日圓不等（約105至185港元），1顆士多啤梨大福售價大約450日圓（約23港元）。

（綜合）