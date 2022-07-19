神秘綠色果實惹台網熱議　真身竟然係花卉　網民食過都話正：好味

台灣夜市必備的鹽水雞攤位，蔬菜大多包含西蘭花、玉米筍、小黃瓜、蘿蔔、水蓮等多元選項。



有民眾在購買時卻發現一種完全沒吃過的綠色小果實，吃起來口感爽脆可口，但不知道其確切名稱，上網詢問後才迅速獲得解答。（點圖放大了解👇👇👇）

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一位台灣女網友在Facebook Group《廚藝公社》發文提問，她表示在鹽水雞攤位買到一樣不知名蔬菜，當下她因老闆戴著口罩沒聽清楚名稱，只記得發音近似「天仙」，她因老闆太忙不好意思再問，在網路上以圖片搜尋也找不到，於是將照片放上社團請教網友。

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貼文一出，內行人立馬認出它的真實身份是「晚香玉筍」，有網友也好奇詢問它吃起來味道如何，據原PO和吃過的網友描述：「口感脆脆的，我看很多人說類似蘆筍，但我覺得晚香玉筍更脆，我自己覺得是好吃的」、「可以川燙，你可以炒蝦仁，口感跟蘆筍差不多，多了一點脆度，隨便炒蒜頭就很好吃喔！」、「吃起來很清爽，川燙清炒都很好吃」。

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根據《康健雜誌》介紹，晚香玉筍別名晚香玉、夜來香，本是觀賞用花卉，後隨切花的外銷市場衰退，其食用價值才開始被重視，全株包含葉子、果實、地下莖塊和花苞都可以吃，且其高纖、低熱量、加上味道不重，因此非常百搭，不過一些民眾會將它與較常見的蘆筍搞混。

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