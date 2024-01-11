「紅色球狀物體」竟是這種海洋生物　網民：好像來自另外一個星球

澳洲一名女子近來在維多利亞州海灘散步時，發現很像來自外太空的詭異生物，照片中可看到，她發現了一個血紅色球狀物，尾端還連著長長的莖，好奇po到社團上想知道這是什麼生物，引發網友討論。



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這名女子近來在當地自然愛好分享社團發文，她表示，是在墨爾本市以南小鎮費爾黑文（Fairhaven）海灘散步時，意外發現這個長相怪異的海洋生物，「是在岩池中發現的，很難辨識是什麼，有點像外星生物」。

照片在社團曝光後立即吸引上千網友留言，許多網友紛紛猜測，「看起來好像胎盤」、「真的好像來自另外一個星球的生物」，也有網友笑稱，該生物是卡通《海綿寶寶》裡面的角色。

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最後有網友指出，照片中的不明生物很有可能是名為Sea Tulip的海鞘，是一種塊狀生物體，具有海綿狀外層，具有橘色、紫色、黃色、粉色等多種顏色。許多網友表示，他們以前也曾在當地海灘看過這種生物，「Sea Tulip看起來就像是一個連著脊髓的粉紅色大腦，海洋世界真的很不可思議」。

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