沉默殺手！醫研團體列出肝癌5大症狀　呼籲民眾如有跡象請即求醫

肝癌是香港第三號癌症殺手，大部份患者早期沒有症狀，所以肝癌亦被稱為「沉默殺手」，即使醫好都有機會復發。台灣方面，83歲前民進黨黨主席施明德去年底傳出肝癌復發，今年1月15日不敵癌魔病逝，引來媒體報道，同時引述肝病防治學術基金會的分析，列出肝癌5大症狀，呼籲民眾如有多種跡象，就應該立即求醫。



如果癌細胞生長在肝臟表面，患者就可能會有脹痛感覺。（示意圖/Getty Images）

1. 上腹部脹痛



由於肝臟本身沒有痛覺神經，所以患者通常不會感到疼痛，但肝臟表面包膜有痛覺神經，所以如果癌細胞生長在肝臟表面，就可能會產生脹痛感覺，即使範圍較小，但若涉及包膜，就有機會導致上腹部脹痛。

2. 疲倦、食慾不振、體重減輕



一旦腫瘤生長得很大，患者會感到疲倦、食慾不振、腹脹、體重減輕等，多數屬於晚期。

如果腫瘤生長得很大，患者會感到疲倦。（示意圖/Getty Images）

3. 黃疸



癌細胞如果生長在膽管附近，就會引起肝內膽管擴張，繼而出現黃疸，腫瘤過大壓到血管和膽管，除了引起黃疸之外，還會導致下肢水腫和腹水等現象。

4. 下肢水腫、腹水、吐血



肝癌如果長在肝門靜脈附近，就會有機會影響到血管，導致門脈壓上升，造成下肢水腫和腹水，食道靜脈瘤甚至可能破裂出血，輕則可能大便呈黑便或有血，重則大量吐血。

5. 急性腹痛



在肝癌破裂出血的情況下，腹部會產生劇烈疼痛，甚至引發休克昏厥。

長期飲酒會引致肝癌。（示意圖/Getty Images）

另外，北醫大學附設醫院消化內科主任高偉育亦指，在台灣引起肝癌的主要原因，大約有一半是B型肝炎帶原者，三成是C型肝炎患者，其他包括肥胖、長期飲酒、脂肪肝、糖尿病，肝臟移植是目前最好治療方法，患者可以接受化療或切除肝臟，但肝癌最大特性是容易復發，必要時要再進行治療，目前沒有藥物可以降低肝癌復發，高偉育提醒市民，避免過量飲酒，高危一族定期進行身體檢查。

（綜合）