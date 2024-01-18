25歲女愛健康生活　身體檢查驚現肺結節終確診肺癌　醫生咁講…

癌症可怕之處，是無論多健康都有可能已經中招！浙江1名25歲女會計員平日生活健康，愛運動又注重養生，但她生體檢查時胸部CT發現左肺下葉有個10乘6毫米的混合磨玻璃結節，最終確診是肺腺癌，幸好及早發現當時仍屬早期，手術後可實現臨床治癒。該院醫生又分享另一病例，指曾有50歲男病人發現肺結節後不重視，最終演變到晚期肺癌，她提醒雖然肺結節大多是良性，但不能排除認早期腫瘤或癌前病收變的可能，建議民眾定期檢查。



25歲女會計平日生活規律，愛運動又養生，結果體檢發現肺部有肺結節。（示意圖／Getty Images）

內媒《錢江晚報》報道，浙江25姓女生小張（化名）在杭州1間公司做會計。她平日生活規律又注重養生，不熬夜、不煙酒，平日愛和朋友行山跑步，生活健康得很。不過，她較早前做公司安排的身體檢查，胸部CT發現左肺下葉有個10乘6毫米的混合磨玻璃結節。

小張隨即去浙江大學醫學院附屬第二醫院的呼吸及危重症醫學科求醫，副主任醫生李雯建議她先服藥治療9天，待3個月後覆診做胸部高解析度CT，如果該肺結節仍存在，或要進行胸腔鏡手術。結果，3個月後小張的肺結節仍在，而且邊界模糊，醫生建議動手術，終確認小張的確患了肺腺癌，幸好仍屬早期，手術切除有關組織後，幾乎可實現臨床治癒。

李醫生透露另一病例， 1名50歲男病人因頭痛和消瘦求醫，發現他有1個2厘米的肺結節，檢查後確認已是肺腺癌晚期，更出現腦轉移。

女會計確診肺癌，但醫生指她發現得早，當時仍是肺癌早期，手術後幾乎可實現臨床治癒。（示意圖／Getty Images）

原來該名男病人很早以前曾做身體檢查，當時已發現肺部有玻璃結節，直徑約6毫米，醫生叫他6個月後覆診，但他覺得自己不吸煙等原因而未有重視。至2年前公司安排體檢，他的胸部CT發現該結節已長到9毫米、中央密度增高、周邊出現毛刺，醫生懷疑是肺癌建議繼快跟進，但男病人覺得自己身體無問題，結節增長幅度又不大就未有理會，結果演變到現時的肺癌晚期。

李醫生解釋，多達70%病人確診肺癌時已到中晚期，錯過最佳治療時間，而晚期起5年的生存率低至不到20%。不少民眾有誤解，認為肺結節沒明顯增大就無問題，忽略了其形態及密度等因素，其實都會影響到是良性還是惡性的判斷。她強調肺結節大部份都是良性，但不能排際部份屬早期腫瘤或癌前病變，如病人每次肺結節復診都能及早發現變化，醫生也能更好地評估，及早發現肺癌的可能性，建議每年定期檢查肺部。

事件令內地網民嚇一跳，「所以為什麼不熬夜不抽煙不喝酒，經常鍛煉還會有結節還轉為癌症啊」、「我上周體檢，體檢結果就是這個結節」、「所以說和作息這些沒什麼關係」、「看見這些真是感覺一切來的猝不及防」。不少留言勸大家要定期身體檢查，「定期體檢很必要，很多病症發現及時，立馬干預治療」、「30歲，上個月體檢，確診了甲狀腺癌」。

（綜合）