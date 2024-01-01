男子不煙不酒長期鼻塞　驗出鼻咽癌第4期　醫生警告注意7輕微症狀

台灣1名48歲男子不煙不酒，沒有不良嗜好，因頸項突然出現不明腫塊及長期鼻塞而求診，驗出已罹患「鼻咽癌」第4期。當地耳鼻喉部醫生提醒，罹患鼻咽癌初期症狀不明顯，確診時已屬中後期，因此提醒市民要留意以下7個症狀，若出現鼻塞、鼻涕帶血絲、不明原因的脖子腫塊不退、耳鳴耳塞、臉部麻痺、複視或頭痛等情況，就要找醫生檢驗。另有醫生指出，導致鼻咽癌成因尚未完全確認，受種族、家族遺傳及環境因素等影響，而環境因素包括進食鹽漬或煙燻食物、燒香或抽煙等。



廖立人醫生指鼻咽癌初期症狀不明顯，易被患者忽略，到驗出時已屬中後期。（資料圖片）

台灣亞東醫院耳鼻喉部主任廖立人醫生早前分享1宗病例，指有48歲姓蔡男病人一向生活健康，不煙不酒，只是有長期鼻塞，至5年前頸項出現不明腫塊，蔡男才去檢驗身體，證實患上「鼻咽癌」第4期，幸而經7星期治療後，腫瘤已完全消失，鼻咽功能也恢復正常，並沒有轉移或復發迹象。

廖立人醫生續指，台灣及內地東南沿海各省是鼻咽癌高危區，以40至60歲年齡層患者最多，如發現得早，鼻咽癌治愈率可達九成，但最困難是因初期症狀不明顯，易被患者忽略，到驗出時已屬中後期。他提醒若出現鼻塞、鼻涕帶血絲、耳鳴或耳塞、不明原因脖子腫塊不退、臉部麻痺、複視或頭痛等症狀，不要掉以輕心，應盡快到耳鼻喉科求診。

鼻咽癌成因或受環境因素包括攝取鹽漬或煙燻食物、燒香或抽煙等影響。（資料圖片）

放射腫瘤科主任謝忱希醫生則指，導致鼻咽癌成因尚未被完全確認，不過受種族、地區、家族遺傳及環境因素影響，而環境因素包括攝取鹽漬或煙燻食物、燒香或抽煙。