飛機餐有魚即匿廁所11小時　教授揭「勁多過敏」曾被宣告「死亡」

千算萬算仍然算漏！巴西32歲大學教授戴亞斯（Lucas Gonçalves Dias）早前和當地傳媒分享，他號稱「對幾乎所有東西過敏」，搭飛機由巴西到葡萄牙已事前告知航空公司他的特殊情況，但上飛機餐時竟然有魚，他一聞到魚味已出汗、發癢及臉紅，結果馬上躲入廁所11小時，直至航班降落。戴亞斯過去8年因為過敏問題入院超過20次，其中有次是鄰居煮蝦的蒸氣飄入屋令他過敏性休克，送院搶救後一度心肺驟停被宣告「死亡」，後來才發現是醫護人員用了乳膠手套，又觸發他急性乳膠過敏。



因為飛機餐有魚，戴亞斯要躲入廁所至飛機降落。（示意圖，Suhyeon Choi／unsplash）

巴西有媒體正播出關於過敏反應的系列報道，其中有名大學教授的經歷引起熱議。32歲的戴亞斯號稱「幾乎對所有東西」過敏，他分享試過搭飛機時，因為飛機餐提供魚，令他接下來全程機都躲在廁所。資料顯示，巴西到葡萄牙的航班平均時間近9小時，而外媒則報道戴亞斯躲在廁所的時間長達11小時。

戴亞斯指，起飛前已通知航空公司他對很多東西過敏，對方亦轉達給其他乘客，登機時機組人員有說明情況，但沒有公開他名字，他感覺被尊重。不過，問題出在提供飛機餐的時候，當天提供餐點竟有魚，戴亞斯聞到魚味已感覺到危險，而且魚味傳得很快，他開始出汗、發癢及臉紅。

他想到飛機廁所會有過濾系統令空氣流通，馬上跑入裏面。結果直到客機在葡萄牙降落為止，他一直躲在廁所，其間悶到要讀牆上的說明來打發時間。

戴亞斯告訴巴西傳媒，因為天生的體質問題，他習慣平日要好仔細規劃生活細節，避免引起過敏。他對大量東西過敏，包括花生和所有堅果、菠蘿、海鮮、乳製品、乳膠、花粉、有強烈氣味的化學物質、動物毛髮及防腐劑等，如接觸到致敏原，他會從痕癢開始出現一系列過敏反應。

單是過去8年，他已因過敏入院超過20次，最痛苦的1次是誤打誤撞接觸到2兩種過敏原。當時他的鄰居在煮蝦，蒸氣飄入屋內令他開始出現過敏性休克。幸好他有一班朋友作支援，眾人有他屋企鎖匙，他見勢色不對即按下手機的緊急按鈕發出求救訊息。大家趕到時他已經面色發青，送院搶救後他出現心肺驟停，一度被宣告「死亡」，後來才發現原來醫護人員正用乳膠手套，再令他出現急性乳膠過敏，故愈是搶救情況愈差。

（綜合）