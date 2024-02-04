30歲男浸浴驅寒　行出浴室突爆腦血管命危　無做1事增腦中風風險

嚴寒下洗熱水澡確實令人無比和暖，台灣1名30多歲的男子日前就選擇在家中浸熱水浴驅寒。不過，就在他步出浴室之時，竟突然頭部劇痛，繼而出現單邊手腳無力、口齒不清，由家人送院。經檢查，證實為出血性腦中風，且目前尚未脫離生命危險。有神經外科醫生提醒市民平日要做好血壓管理，及避免置身溫差大的環境、起床不要直接赤腳踩到冰冷地板、避免頭部直接吹冷風，以免刺激血管收縮，增加腦中風風險。



台灣1名30多歲的男子浸熱水浴後不適送院，證實為出血性腦中風。（GettyImages）

綜合台灣媒體報道，台灣高雄1名30多歲的男子於22日在家中浸完熱水浴，趁身體暖和便衣着單薄地走出浴室。當他赤腳踩在冰涼的地板時，突然感到頭部「炸開般疼痛」，劇痛迫使他趕緊坐下休息。不過未見好轉，隨後更出現右側手腳無力、口齒不清的情況，想呼叫家人幫忙亦難以說清。

家人即時將其送到醫院，被告知男子血壓已超出200毫米汞柱，且檢查結果顯示，腦血管破裂，為出血性腦中風。及後男子被轉到深切治療部留醫，唯情況不算樂觀，仍有生命危險。

義大醫院神經外科主治醫生陳德遠表示，院中深切治療部已經爆滿，當中有一半是腦中風患者，而單單在22至23日間，他們就收到了6名腦中風病患。他表示，在低溫或者溫差較大的環境，血管會收窄，如果平日沒有做好血壓管理，或者喝水不足致使血液變得濃稠，均有可能使血壓飆升，增加腦中風風險。而上述男子自恃年輕，素來沒有量度血壓的習慣，病發當日剛巧是寒流侵襲的日子，剛浸完熱水浴的他便在巨大溫差下發病。

男子步出浴室之時，突然頭部劇痛，繼而出現單邊手腳無力、口齒不清。（示意圖，GettyImages）

陳德遠提醒民眾於天氣寒冷時必須做好保暖措施，還要避免置身於溫差大的環境，例如早上剛從溫暖的被窩起床，可以先穿上襪子或拖鞋，不要直接赤腳踩到冰冷的地板，以免刺激血管收縮；另外，外出時也可佩戴帽子與頸巾，避免頭部直接吹冷風。

陳德遠提醒民眾把握急性中風搶救的「黃金4.5小時」，又教授如何辨別中風徵兆，靠「FAST─—微笑、舉手、說你好、快送醫」口訣。「FAST」指的是——

F：Face，請患者微笑或觀察患者面部表情，查看兩邊臉是否對稱。

A：Arm，請患者抬高平舉雙手，觀察其中一隻手有否無力垂下。

S：Speech，請患者讀出1句話例如「你好」，觀察其口齒是否清晰完整。

T：Time，假設出現上述3種情況的任何1樣時，要明確記下發作時間並即時求醫，以爭取黃金治療時間。