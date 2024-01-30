小紅書爆紅！內地女中環咖啡店外梯級放食物打卡　港網民：似祭品

到咖啡店打卡是十分常見的事，可是近日有網民發現一些旅客，來港旅遊時興起另類打卡，經常有女子在中環卑利街的咖啡店外，購買食物後坐樓梯級，將食物和飲品放在地上打卡。其實同類卡打照近日在小紅書爆紅，不少內地女子拍照流傳，繼而吸引更多遊客有樣學樣，紛紛在馬路邊和地上拍照。帖文引來不少香港網民議論，有人嘲「唔知以為佢哋攞路祭嗰啲食物嚟影相打卡」、也有人認為樓主大驚小怪「其實好多外國人都係咁樣，特別係星期五六夜晚，攞住支酒坐喺樓梯飲酒傾偈」。



中環卑利街1間咖啡店外的梯級成為打卡熱點，吸引不少遊客來拍照。（網上圖片）

有網民在Facebook群組「大埔」上發文，題為「仲係檯對住食物打卡？打卡係要咁打」，樓主附上多張轉載遊客在香港打卡的相片，從照片可見相中人都是年輕女遊客，她們坐在中環卑利街１間咖啡店外的行人路，由於該段路的行人路是斜斜的樓梯級組成，她們坐在樓梯級上，將從咖啡店點的食物及飲品放在地上，擺出不同姿態來打卡。

帖文引來不少網民議論紛紛，不少人指近日有關風潮在小紅書盛行，不少人在相同位置打卡，又讚食物品質不俗，平均每人消費約百多元。

有內地遊客來港便有樣學樣，有人則擔心衛生及行人安全問題，鬧爆這種打卡方式，「香港啲地下真係好污糟」、「有冇人尋晚響嗰個位劏完？」、「啲餐具放哂喺地下咁唔衛生，點解店主唔阻止」、「嘢食都要放地下，好味啲？？」、「之前都有人投訴過，搞到行人要行落馬路」。亦有網民嘲笑：「唔知以為佢哋攞路祭嗰啲食物嚟影相打卡」。

不少內地旅客喜歡到咖啡店外打卡拍照，期間把食物放在地上。（網上圖片）

不過亦有人認為無傷大雅，覺得見怪不怪，「你估佢真係坐喺度食咩？影完相執嘢走啦！」、「你睇到最尾嗰張相，其實好多外國人都係咁樣，特別係星期五六夜晚，攞住支酒坐喺樓梯飲酒傾偈，￼但係就冇話食到早午餐咁誇張。」、「呢間餐廳無論中外都係坐係呢條樓梯級度食嘅…」。