小情侶「地鐵月台活春宮」還做出AV經典動作　竟掀小紅書打卡潮

近日，中國大陸網路上流傳一張情侶在地鐵月台上「火車便當」（一種性交體位）的照片，引起眾人側目，讓不少網友紛紛認為該對情侶的行為太誇張。



不過因為照片在網路上被快速流傳，竟意外讓該地鐵站掀起一股打卡風潮。

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有名大陸網友在「微博」上分享照片，並表示該地點為廣東省佛山地鐵3號線和廣州地鐵7號線的一座交會車站「北滘公園站」。

只見圖中的一對情侶直接在月台上做出「火車便當」的姿勢，男方將女方一把舉起靠在柱子上，兩人緊抱一起疑似正在接吻，毫不在意路過的民眾及天花板的監視器。

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照片一曝光，瞬間引起網友熱議，「地鐵實戰指南？」、「人與動物最大的不同在於，人能克制」、「非禮勿視」、「不贊成這種行為，還是找個沒人的地方吧」、「現在的年輕人啊，真勇」、「『站』狼」。

而該照片被大陸網友瘋傳，竟意外讓該地鐵站掀起一股打卡風潮。

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