港人丟架到日本？港女滑雪撞傷人後消失　事主爆血險毀容急尋人

丟香港人架丟到日本？有台灣網民於網上群組發文指，其女性朋友早前到日本新潟苗場滑雪場滑雪時，遭1名據指是香港女子撞到鼻子流血，然而該名香港女生未有跟進傷者情況，其後更不知所終。台女最終要入院縫7針，幾乎毀容，她對此非常憤怒，於是發文希望尋獲涉事港人，「香港朋友，你們可以轉身離開當作沒有什麼事，消失、不見，你還有沒有良心？我真得覺得非常憤怒」。

事件引來網民熱議，有人批評涉事港人做法，「不顧而去點都係錯啦」、「冷血動物」；但亦有不少網民為「護航」，「又唔係醫護，除非你話刑事要去police station，如果唔係咁其實想點？」、「留喺度，還可以做咩呢？」、「有時真係好難明白邊個啱邊個錯」。



滑雪要注意安全。（網上圖片）

該台灣網民日前於Facebook群組「SNOWKON滑雪控」發文講述事件。樓主表示，其女性友人上周三（1月17日）到日本新潟苗場滑雪場滑雪，下午5時許滑至苗場五號纜車附近、差不多抵達山腳位置時跌倒，她準備起身，卻有人從山上朝她的方向衝來撞到她，隨即鼻子「大噴血」。

女事主跌倒後準備起身，卻有人從山上朝她的方向衝來撞到她，隨即鼻子「大噴血」。（Facebook群組「SNOWKON滑雪控」）

樓主指，撞到其朋友的是1名香港女生，有1名香港男生陪同，而意外後港女拿紙巾給其朋友止血，港男則叫港女下山找救援，由港男陪同樓主的朋友等待。樓主續說，其朋友之後看到有其他朋友在附近，就高聲呼喊，港男幫忙找其他朋友過來，然而其他朋友到場照顧後，該對港人男女隨即離去不知所終。

意外發生位置。（Facebook群組「SNOWKON滑雪控」）

樓主表示，其朋友需要入院治療，在鼻梁軟骨跟皮膚共縫了7針。樓主相當憤怒，斥責涉事港人男女不顧而去，「我覺得把1位女生臉切成這樣，幾乎毀容了……香港朋友，你們可以轉身離開當作沒有什麼事，消失、不見，你還有沒有良心，我真得覺得非常憤怒」。

樓主又說，由於當時天色已黑，且距離太遠，現場閉路電視（CCTV）無法拍到事發經過，故發文尋人，希望事發時經過雪道並拍到片段的人提供資訊。

女事主需要入院治療，在鼻梁軟骨跟皮膚共縫了7針。（Facebook群組「SNOWKON滑雪控」）

事件引來網民熱議，有人批評涉事港人行為「影衰」香港人，「不顧而去點都係錯啦」、「冷血動物」、「香港人又醜出香港」。

不過，也有不少網民認為勿「跟車太貼」、「班香港人係冇轉身離開當冇事囉，有周圍搵人幫手，之後佢（女事主）已經有朋友陪先走，又唔係醫護，除非你話刑事要去police station，如果唔係咁其實想點？」、「除非傷者可以告那2港人，否則，佢哋已等到佢嘅朋友到，留喺度，還可以做咩呢」。甚至有網民認為女事主本身也有責任，「事主是穿白色衣服在雪地跌倒，佢為何覺得人哋一定見到佢？雪地不應穿白色衣服是基本安全常識，既然要穿白色，為何覺得自己一點責任也沒有呢？」、「有時真係好難明白邊個啱邊個錯」。