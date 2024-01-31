旺角碰瓷黨？貨車過十字路口　男子跑至車頭　司機神反應無功而回

馬路碰瓷黨現身旺角街頭？最近有網民在社交平台上傳1段「車Cam（行車紀錄器）」影片，顯示在旺角某十字路口，片主在紅燈下等候，此時路口的左方有1輛貨車遵從交通燈指示繼續前駛，不料1名男子忽然竄出，筆直地跑向貨車，所幸貨車司機及時煞車停下，男子見狀轉身走回行人路。不少網民批評男子岡顧其他道路使用者安全，又指「落車捉X住佢報警！有車cam 告佢衝紅燈」。



有網民在社交平台上傳1段車Cam影片，顯示在旺角疑有「碰瓷黨」出現。（facebook影片截圖）

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片主在facebook「車cam L（香港群組）」分享長約9秒影片，顯示事發於1月26日清晨，當時天色仍然昏暗，在旺角某處十字路口，片主在紅燈下停車等候，不料此時在面前發生驚險1幕。1輛貨車從左方按交通燈指示前駛，但1名男子卻忽然跑出馬路，更有意地改變方向，筆直地奔往貨車正前方，幸好貨車司機及時煞停，男子見狀則立即轉身，慢慢走回行人路，貨車則駛離現場。

片段引來大批網民討論，不少人怒斥男子行為，認為應立即報警處理，「呢啲人警察真係要拉他」、「轆過去，死得㗎喎」。也有人大讚司機反應快，避免了1場不必要交通意外。另有人留言揶揄「識玩緊係喺柱位盲點轉彎時走出嚟啦，咁唔專業，返去再train過！」、「佢唔搵架泥鬼試下」、「搵架5.5嚟試，隨時得呢一次機會」。