港女着瑜伽褲搭港鐵被阿伯望？網民質疑性騷擾　真身竟是選美冠軍

港鐵男學生被情侶指「眼神性騷擾」事件鬧得沸沸揚揚之際，近日本港網絡熱傳有港女着瑜伽褲及運動背心乘搭港鐵，其間疑遭身旁阿伯凝視，有目擊者拍照後放上網公審，批評阿伯眼神是「不禮貌的偷窺」、「令人不安」。

惟拍照者「圍爐」不成反被網民圍攻，批評「影嗰個仲賤格卑鄙」、「阿叔無戴心口袋嗰副眼鏡，有理由相信佢其實唔係好睇到，但偷拍嗰個bye」、「愈嚟愈onX，望2眼就話性騷擾」。另有網民認出無故被捲入事件的港女真身，原來竟是選美冠軍。



近日本港網絡再熱議有老伯乘坐港鐵時，疑似望向前方穿瑜伽褲、運動背心的性感港女，被拍攝者批評是「不禮貌的偷窺」、「令人不安」。（網上圖片）

日前有網民於連登討論區上載4張相片，指「1宗涉嫌在港鐵車廂內偷窺女性的行為引起了社會的廣泛關注」，內容付上數百字類似是媒體報道的內容，指1名阿伯涉嫌「在擁擠的車廂中對1名女乘客進行不禮貌偷窺」，稱阿伯1「在未獲得對方同意的情況下，對該名女性進行了持續的注視」，其他網民「譴責這種侵犯他人私隱和可能構成性騷擾的行為」。樓主另指「目擊者」說「老伯的行為令人不安」、「社會大眾對於這種行為表示不能容忍」。

從其中1張相片見到，當時1名戴着口罩的阿伯站在港鐵車廂近車門位置，前方有1名穿瑜伽褲、運動背心的性感港女，而阿伯的視線看着前方，但似乎沒有焦點，表情平靜，未能肯定是否望着穿穿瑜伽褲的港女。

另外3張相片則見到拍攝者刻意拍攝該名穿瑜伽褲的港女，阿伯則不在相片內。惟由於阿伯及港女都穿着短袖或背心衣服，而近日天氣寒冷，故估計並非近日拍攝。

帖文引來網民熱議，但大部份都批評樓主公審阿伯的做法不妥，「阿叔無戴心口袋嗰副眼鏡，有理由相信佢其實唔係好睇到，但偷拍嗰個bye」、「愈嚟愈onX，望2眼就話性騷擾」、「我反而覺得影嗰個仲賤格卑鄙」，又揶揄「男人出街請戴眼罩」、「啲相幾耐歷史？」。

也有部份網民批評相中港女衣着，但網民反撐她相當無辜，「PO（上載相片）嗰個都唔係個女仔，個女仔咁樣俾人偷拍擺上網，俾人評頭品足，又要俾人鬧，佢就真係最無辜」。

不少網民認為相中港女相當無辜。（網上圖片）

網民認出港女真身大有來頭



另有網民認出港女真身，原來是經常參加選美的鍾雨璇（Ophelia，前名蘇慧恩）。她是ViuTV《尾二一屆口罩小姐》50強之一，2009年曾參加無綫（TVB）《超級巨聲》，又參選過港姐，更曾獲工展小姐冠軍。鍾雨璇近年參選「大閘蟹小姐競選」，由於選美比賽名字太特別，當時被網民熱烈討論，她亦以大熱姿態當選。

50強之一鍾雨璇（Ophelia，前名蘇慧恩）以眼鏡短裙Look扮Miss彈起。（《尾二一屆口罩小姐》節目截圖）

點擊下列圖輯睇鍾雨璇（Ophelia）靚相：