踎地港女罵男學生視姦後續！男生母揭女子提1要求被拒：人生污點

【港鐵／性騷擾定義】本港網絡日前瘋傳「港女指控男學生眼神性騷擾」影片，隨即引來全城關注，影片中的男學生母親於社交平台發文講述感受，直指兒子「要自己1個人好無助好委屈喊住咁同啲街坊解釋返呢件事，我覺得好慘」。母親又透露事件後續，指涉事港女一方堅持要其兒子道歉，但她們認為「冇做錯」不會道歉，警察亦幫忙說「冇得要求我哋講對唔住」，其後沒有理會該女子，而男學生則由父母帶回家，因受驚哭泣，事件翌日更要請假1天休息。

男學生母親另形容今次是「人生污點」，慶幸沒有人懷疑其兒子性騷擾，「好彩由細到大都教咗佢（兒子）。佢冇做錯嘅嘢，一定要同人解釋返」。網民看後大讚「阿仔好叻好冷靜，EQ非常高」，又讚樓主家教好。



大批網民批評涉事港女離譜。（影片截圖）

事緣本港網絡日前流傳影片，指港鐵車廂內有熱褲港女踎地時，被旁邊男學生望了一眼，港女當場大爆發，與男友一同喝罵男學生，又斥責男學生望她是性騷擾，「你睇一眼令我唔舒服！」、「係咪想性騷擾？報警」、「望乜X啊！你知唔知性騷擾嘅定義係咩？就係你任何行為，任何語言，任何眼神，令到女方覺得唔舒服，被威脅，被攻擊，就係性騷擾！明唔明白？明唔明白！知唔知道！」。

本港網絡瘋傳1段「港女大鬧港鐵」影片，有穿短褲的港女等下車「踎地」，當時有男學生望了一眼，詎料港女看到後即大爆發，怒斥男學生性騷擾。（影片截圖）

港女大鬧男學生眼神性騷擾過程逐格睇▼▼▼

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雙方之後下車等候警察到場，惟在車站內繼續爭執，其間男學生向圍觀的人表示，「明眼人都知道，1個女仔坐咗喺地鐵度，我望咗幾眼，佢就話我性騷擾喇」，港女則大動作激動反駁，但無法聽清楚在說什麼」。

影片於引起網民熱議，紛紛批評該港女行為離譜，並同情男學生並罵，但讚賞他能冷靜處理。而男學生母親事後在Facebook發文講述感受，直指心痛難過，「見到XX（兒子名字）要自己1個人好無助好委屈喊住咁同啲街坊解釋返呢件事，我覺得好慘，好彩有人拍到片」、「我都係喺網上先見到……如果當時知道實心痛死我，無端端個仔咁樣俾人鬧」。

男學生母親：女事主堅持要兒子道歉



母親回應網民時透露事件後續，指兒子當時要自己1個人哭喊地向警察解釋，「好彩啲差人全部都相信XX（兒子）冇做過」，之後兒子見到她與丈夫趕到，「個人都定咗好多」、「佢同我講，因為個女人上到去大堂嘅時候不斷同啲人講話阿仔性騷擾佢，跟住好多人圍觀佢愈嚟愈驚，所以佢覺得要同人解釋返件事」。

男學生母親事後在Facebook發文講述感受，直指心痛難過。（Facebook）

母親又說，該港女堅持要兒子道歉才罷休，但她認為兒子沒有做錯，不肯道歉，而警察也向港女表示「冇得要求我哋講對唔住」，甚至指「跟住啲差人都覺得條女癲冇理佢」，並叫她們先帶兒子回家，「跟住返咗屋企瞓覺就不了了之」。

男學生的母親透露涉事女子要求道歉，但她覺得兒子沒有做，故堅持不道歉。（fb截圖）

母親形容，今次是兒子「人生污點」，「事後睇返啲片自己都喊到X街，見到自己個仔咁委屈幫唔到佢」，幸好自小教導兒子「佢冇做錯嘅嘢，一定要同人解釋返」。不過母親亦直言，雖然兒子暫時無事，「但唔知嗰個女人會唔會告我個仔呀」。她又透露兒子因受驚哭泣，故翌日請假休息，事後已如常上學，又形容兒子非軟弱，否則已被「嚇窒」。

網民齊讚男學生「好叻仔」



網民看後大讚樓主兒子「好叻」夠冷靜且家教好，「雖然我睇到都好心痛，但係真心覺得阿仔好叻好冷靜，EQ非常高，遇到呢啲咁嘅事好多人都未必一下子處理到！」、「佢好叻仔，兩條片都睇到佢處理得好好，公道自在人心」、「你處理得好好，冷靜、光明磊落、清晰為自己好好辯護，呢啲我哋大人都要向你好好學習」。