女子土瓜灣咪錶位泊車　中年男稱被搶位出言恐嚇　影片一處惹質疑

香港泊車位少，所以一有空位，經常便發生「爭崩頭」的場面。網傳1名女子在土瓜灣將車泊在咪錶位，但另一名駕駛私家車的中年男子聲稱自己「明明排緊隊」，要求對方駕車離開，但女子見現場根本沒有空間排隊，男子的車輛甚至不在其停泊範圍附近，於是據理力爭，中年男子一度下車出言恐嚇，揚言「保證唔到架車無事，夠膽就泊喺度」，直至女子取出手機拍片，對方才收斂。影片引來其他網民討論，紛紛指「報警話佢恐嚇啦」、「車都泊好先嚟講話搶位？咁X出奇嘅」、「車都泊完話搶咗佢個位」。



中年男未上車前指罵港女，「你夠膽就泊喺度，你唔好影，做埋啲低B動作」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

據影片顯示，現場為土瓜灣近江蘇街的咪錶位，街道空間狹窄，車輛難以排隊。樓主在facebook群組「車cam L（香港群組）」用文字表示，於某天下午約4時，其女性朋友在現場街邊咪錶位泊好車後，熄車準備離開，當時關上行車紀錄儀，不料突然1名中年男子聲稱「搶咗佢（中年男）個車位，明明佢排緊隊，叫我（樓主朋友）走」。

雙方發生口角，中年男下車衝前，要求女子駛走車輛，揚言「保證唔到架車無事，夠膽就泊喺度」，直到女子取出手機拍攝，中年男才上車。

中年男繼續出言恐嚇。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

片中可見，中年男未上車前指罵「妳夠膽就泊喺度，妳唔好影，做埋啲低B動作」，上車後則詢問「有冇裝cam？」、「快啲走，唔係我點做嘢？」，疑暗示會毀壞其車輛，女子則反駁說「梗係有（安裝車cam）啦」。

多名網民紛紛留言指「報警話佢恐嚇啦」、「車都泊好先嚟講話搶位？咁X出奇嘅」、「車都泊完話搶咗佢個位」、「已經構成恐嚇，街位係冇排隊，先到先得」，亦有人質疑「冇前傳有啲古怪」、「冇前面，你話UFO剛剛飛過都得啦 」。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）