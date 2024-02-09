極品西客！call的士出$150機場去柴灣加離譜要求　網民：坐巴士啦

有的士司機在網上發文呻遇到西客，他見有乘客在的士App提出，由香港機場去東區柴灣邨，定價150元，還提出一系列要求，包括免行李費、機場停車場費、只收單程隧道費等。樓主指如有司機接這單，實際只收109元，等如三折車資，「真係搵佢老X都未必肯車佢」。帖文引起不少網民熱議，有人認為要求太過分，「窮X搭巴士啦」；又有人認為未必是真的，似是「仇家玩電話居多」。



樓主指在的士App有乘客提出，由香港赤鱲角機場去東區柴灣邨，開出定價150元，還提出4個離譜要求。（《降魔的》劇照）

有的士司機早前在Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」中發文，分享「極品中的極品西客」，指對方在的士App提出，由香港赤鱲角機場去東區柴灣邨，開出定價150元，還提出以下要求，「免行李費、機場停車場費、雜費，收單程隧道費」。樓主指如有司機接這單，實際只收109元，等如三折車資，「真係搵佢老X都未必肯車佢」。

帖文一出惹來網民議論紛紛，有人指離譜，「咁嘅價錢call貨van都冇人會接」、「機場去柴灣標頭380，叫佢坐A12」、「$150去到迪士尼可以落車」、「坐巴士都$47一位」、「寫少咗免車費」、「反正定食，車佢去東壩瞓個晏覺先，趕時間就加錢，定食路線由司機話事㗎嘛……仲要五坐位，五站，深井，上水，大美督，布袋澳，柴灣」。

樓主指在的士App有乘客提出，由香港赤鱲角機場去東區柴灣邨，開出定價150元，還提出4個離譜要求。（網上圖片）

有網民認為這個乘客未必是認真的，「玩嘢啦」。（《降魔的》劇照）

不過也有網民認為這個乘客未必是認真的，「仇家玩電話居多，而家夜晚好多呢啲奇奇怪怪嘅order」、「玩嘢啦」。