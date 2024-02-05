7男換妻迷姦全罪成　唯一不認罪被告囚13年鞭12下　提上訴獲保釋

新加坡早年發生1宗轟動一時的換妻迷姦案，7名華裔男子8年內迷暈其中4人的妻子或前妻，繼而性侵得逞，其中6人包括主謀被判入獄3年至29年不等，其中4名被告更要接受鞭刑，餘下1人選擇不認罪，但最終被判罪成，刑期13年，同時必須接受鞭打12下，被告就裁決和刑罰提出上訴，以120萬新加坡元（約700萬港元）保釋。



法庭為了保護4名受害人，以英文字母J至P稱呼7名被告。（示意圖/Getty Images）

綜合當地報道，法庭為了保護4名年約41至49歲的受害人，向媒體下令不得公開所有被告的身份，並以英文字母J至P作為稱呼，眾被告年齡介乎37至53歲，來自各行各業，當中J男被指是主謀，年約42歲，J男雖然認罪，但據了解，他聲稱J妻案發前曾經出軌，因而想報復，但不被法官接納，被判監29年和24下鞭刑，刑期是被告中最長，而J男事後辯稱出於對妻子、孩子和年長父母的愛而提出上訴，不忍心見到家人在沒有他的情況下繼續生活，但遭法官駁回上訴。

案件發生在2010年至2018年之間，眾人在網上認識，沉迷於換妻幻想，最終迷暈其中4人的妻子或前妻並性侵，由J妻無意中發現相關照片而揭發案件，至於涉及O男的犯案情節，J男涉嫌迷暈自己妻子，再將她交給K男、L男、M男、N男，以及O男性侵，O男事後仍和J男保持聯絡，甚至討論性侵J妻一事。

O男是唯一不承認共謀性侵的被告，最終被判入獄13年和鞭打12下，但他提出上訴，目前獲准以120萬新加坡元（約700萬港元）保釋。（示意圖/Getty Images）

44歲從事金融業的O男是唯一不承認共謀性侵的被告，案件提堂後，顯示O男仍是已婚狀態，和妻子及兩名孩子同住，O男在庭上供稱J男希望透過O男來證明妻子是否忠貞，在對方的安排下，O男和J妻在網上閒聊，大約1個月後相約晚上用膳，最後發生關係，但J男反稱2011年3月14日結婚紀念日當天迷暈自己妻子，繼而邀請O男上門性侵，但O男否認說法，供稱被J男發現出軌一事，當日上門準備和J男談判，認為J男妒忌自己和J妻的關係，出於報復心態才指控性侵。

法官不信納O男口供，認為對方沒有絲毫悔意，裁定罪成，本年1月30日判處入獄13年和鞭打12下。

但O男透過律師在庭上表示，會針對裁決和刑罰提出上訴，目前獲准以120萬新加坡元（約700萬港元）保釋。

（綜合）