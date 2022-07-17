台政商名流最愛玩換妻？名嘴揭情慾俱樂部4守則　不能接吻卻可以…

在社會大眾眼裡，偷情基本上是一件不被允許的事情，不過在這個社會底下卻暗藏波濤洶湧，總是會有妳／你意想不到的事情發生。



名嘴狄志為先前就透露，自己曾被邀請參加「換妻俱樂部」的意願，他透露，參與者除了政商名流外，也不乏一些富少等等，只要順利進入俱樂部，一切就是荒淫的開始。

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狄志為近日在節目中提到，換妻俱樂部這個東西是真實存在的，某天他的朋友就在群組邀約，詢問有誰想要加入，他也提到，進入到俱樂部之前，有規定要蒙面入場，大家不會看到對方的樣子，而夫妻之間也會配帶一個手環做識別，若在隨機挑人時不小心抓到對方，就較容易識別，而且進到俱樂部後，就是全身脫光光任人抓。

狄志為透露，加入到這個換妻俱樂部的人，除了一些政商名流，也有一些企業家的小開、富二代等等，他說：「各類的人都有，因為大家壓抑嘛，就想要找刺激。」不過要加入俱樂部之前也有一些守則要遵守，包含夫妻倆要一起來，這樣就互不虧欠，且得蒙面入場，第二就是安全措施要做足，第三則是繳交身體健康檢查的報告，第四則是不可以親嘴。

不僅如此，狄志為更爆料，他的朋友成功進入到俱樂部後，在聊天時意外認出朋友老婆的聲音，到後來他們倆索性直接不參加俱樂部，私下約出來激戰，關係可以說是相當複雜且荒淫。

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