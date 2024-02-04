公司窮到無錢開冷氣？壞冷氣老細1原因懶理　打公仔怒揭真相超嬲

公司提供舒適的工作環境予員工相當重要，不過最近有打工仔大呻辦公室冷氣壞了，但老闆卻一直未有處理，更甚叫同事開窗吹風，惟最終發現原來冷氣沒有壞，而是想慳錢而不開冷氣。樓主慘呻因為吹風令員工「逐個輪住病」，感到非常荒謬。



老闆竟以「慳電」為由，叫同事開窗吹對流風代替冷氣。(《愛回家之開心速遞》劇照)

該網民於香港討論區撰文，大呻位於鰂魚涌的公司於上年年中把辦公室搬去同一大廈的另一層位置，未料半年後冷氣壞掉，但老闆一直未有處理。而樓主續指，老闆竟以「慳電」為由，叫同事開窗吹對流風代替冷氣，「咩話？我有冇聽錯？夏天就熱到焗桑拿，前排就凍到日日喺山頂返工咁，今日咁嘅天氣，office就勁潮濕，檯檯櫈櫈都有層水氣」。

樓主坦言，因為吹風已令員工「逐個輪住病」，「已經有風扇但都冇用，空氣好唔流通，搞到公司好多同事都輪住病，我自己都係啱啱好返」。他又指後來同事發現其實冷氣根本沒有壞，老闆是因為「慳電、慳成本」才不開冷氣，令樓主感到非常無言。

後來同事發現其實冷氣根本沒有壞，老闆是因為「慳電、慳成本」才不開冷氣，令樓主感到非常無言。(資料圖片)

不少網民紛紛留言批評樓主的老闆「庹縮」，「呢幾日咁潮濕，希望樓主唔係近海啲地區，諗起都慘」、「其實可唔可以claim佢工傷，佢提供畀員工嘅工作環境咁唔安全」、「同腦細講如果office環境咁差，可唔可以在家工作人工照收，唔得比個大信封佢」、「你公司呢排係咪好唔掂」、「空氣濕真係搞到個人冇心機做嘢」。

（香港討論區）