消失的利是？過完年未見上頭利市　打工仔懷疑老闆秘書私吞嬲爆

正月十五已過，亦是時候拆利市看看收到多少祝福了！不過，有打工仔日前就發文，表示公司規定由秘書派發利市給員工，但不少員工過完年了仍是未見上頭的利是蹤影，懷疑是秘書私吞了原應派給眾員工的利市，於是便發文大吐苦水。而按照該名打工仔所言，似乎這並非第一次出現「利市消失」的情況，實在令人氣憤！



有打工仔表示公司規定由秘書派發利市給員工，但不少同事過完年了還未見到利市蹤影，懷疑是秘書私吞了原應派給眾人的利市。（《愛回家之開心速遞》劇照）

該名網民在facebook專頁「奴工處」發文，稱其公司規定判頭必須將派給同事的利時交到老闆秘書手上，再由她派發給員工。而當判頭詢問秘書需要準備多少封利市時，她就答了「70人」，而事實上，樓主他們只有50多位職員。

樓主原以為秘書「只會落格多出來的10多封」，沒想到很多在地盤工作的同事在整個新年連利市封也沒有見過，而包括樓主在內的員工也沒有收過利市。樓主又指判頭的利市多數是100元一封，故批評秘書每年都損人利己「過肥年」，更怒罵她「真是很卑鄙的師奶」。

樓主表示一直沒有收到上司的利市，並懷疑老闆秘書「私吞」。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，不少人都鬧爆樓主公司秒書，直斥她自私自利，「呢啲過年錢都貪，自然會有某啲報應上返身嘅」、「貪字得個貧，睇佢最後點」，亦有人認為該秘書行為已觸犯盜竊法例，建議樓主與同事應該認真跟進，「建議報警，盗竊財物，或ICAC，受賄」、「建議今年鵝頸橋你去預約一個位，你懂的」、「建議同老闆講，士氣重要過師奶」。