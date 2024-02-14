受託記錄求婚！被「牠」萌爆樣吸引　鏡頭一轉慘了：我不該被信任

不少男士求婚時都會請人拍攝整個過程，以作日後回憶！國外有女子受朋友所託記錄求婚過程，可惜到「戲肉」時，她發現身旁出現可愛浣熊，更不自覺將鏡頭移至拍攝浣熊，當她醒覺將鏡頭轉回到主角時，女方已答應求婚並和樓主朋友緊緊相擁，重要過程完全沒有拍到。



片段曝光後，有網民認為能見浣熊機會難得，笑言「他們可以重現求婚現場，但遇到浣熊可是一生一次的事情！」；但亦有人指責樓主辦事不力，「作為朋友滿讓人失望」、「換作是我可能會結束這段友誼」。



國外女子受託記錄求婚過程，掌鏡時卻因顧拍攝浣熊而完全跳過「戲肉」畫面。（「TikTok＠Mary Dawson」影片截圖）

國外女子道森（Dawson）於TikTok帳號「Mary Dawson」分享影片，指受朋友所託，為對方拍攝並記錄求婚過程，但結果卻未如人意。她於片段配以標題自嘲：「我不該受朋友信任，被受託去記錄其求婚」，片頭只見樓主友人和女友牽手站在戶外台上，現場有串燈閃爍，場面本該非常浪漫，可是正當朋友拿出戒指準備單膝下跪時，片主居然將鏡頭移至右方圍欄。

當時1隻可愛的野生浣熊突然出現頓變主角，該畫面更停留數秒，道森還不忘拉近鏡頭拍攝，給予牠「大頭特寫」。不幸的是，當她意會到自己是在為朋友拍攝求婚過程，馬上將鏡頭轉向對方時，女方已答應求婚並和樓主朋友緊緊相擁，重要的求婚過程全都沒有被紀錄下來。

片段引來網民留言，有人認為見到浣熊機會難得，「浣熊才是真明星吧，把照片放在婚禮上，記得邀請浣熊」、「他們可以重現求婚現場，但遇到浣熊可是一生一次的事情！」、「這不是她（準新娘）想要的影片，但是她值得擁有的影片」，道森亦稱所幸準新娘沒有生氣。不過亦有人批評她失職，「整個下跪的部分就是求婚的重點啊」、「很好笑，但也是作為朋友滿讓人失望的行為」、「換作是我可能會結束這段友誼」。

（綜合）