貨車違例屯門龍門居上落貨　保安驅趕不果　疑直接「躺平」惹熱議

「搵食車」停車上落貨情況屢見不鮮，因而發生的爭執也經常發生。最近有網民就在社交平台上傳照片，顯示1輛貨車在一屋苑範圍內停泊，樓主指司機在屯門龍門居違例上落貨，保安員上前驅趕但不果，「直出大技瞓低」，相片中亦看到1名男子躺在地上，疑為該名保安。部份網民指責保安「插水」假裝被打，但也有人認為單憑1張照片，難以確認事件來龍去脈。



有網民在社交平台上傳照片，顯示1輛貨車在一屋苑範圍內停泊，樓主指司機在屯門龍門居違例上落貨，保安員上前驅趕不果，「直出大技瞓低」。（facebook圖片）

樓主在facebook群組發文，表示事發於屯門龍門居，一貨車在屋苑內「違例上落車」，保安上前驅趕對方離開，但不成功，竟直接使出「大技」躺在地上。據其上傳照片，顯示疑為保安的男子躺地，司機則站在他與貨車之間，現場有不少人駐足圍觀。

帖文引來網民討論，有人批評保安舉動太危險，又笑言「好計好計！技出36計之外」、「司機大佬應該同佢做人工呼吸啦，一定彈起加問候你」、「冇撞到佢嘅話，照走由佢瞓」、「瞓喺度，又可以交差，又唔使同你有衝突，一舉兩得，幾好呀」、「學埋啲衰嘢」、「保安要新鮮，插水大過天」。

不過，也有網民指單靠照片，以及樓主一面之詞，難以判斷事件來龍去脈，留言稱「看圖作文」，故不宜跟車太貼。