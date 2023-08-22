的士司機等無錢客付車資　遭躁保安呼喝︰抵揸的士　網民批態度差

職業無分貴賤，有的士司機在網上大呻，日前接載1名乘客前往位於港島半山的酒店，豈料抵達目的地後，客人沒有現金和八達通支付車資，於是司機列印收據交給櫃位，等候對方幫手，但保安員批評司機「唔好泊喺度，快啲走」，即使司機解釋前因後果，仍被呼呼喝喝，最終司機收取車資打算駛走，該名保安員繼續指罵「抵你（的士司機）揸的士呀，要記低你車牌呀」，司機捱罵後忍不住下車理論，但對方辯稱「就算大聲呼呼喝喝，都唔叫做鬧你」。帖文引來其他網民討論，紛紛留言批評該名保安員的態度，「同佢講『你只系一個看更咋，有幾巴閉呀？』」。



樓主指遭到圖中保安員狂罵，隨後有黑衣西裝男子出來調解。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）

樓主日前在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上載照片，並用文字指出接載1名乘客到港島半山羅便臣道的酒店，抵達後該名乘客沒有現金和八達通，未能支付車資，樓主「咪打張飛拎入去櫃位叫人幫手」。

有名穿黃色反光衣的保安員對住客人的態度正常，並叫對方「小心睇車」，但大聲呼喝樓主「唔好泊喺度，快啲走」。樓主立即解釋該名客人身上無錢，不清楚哪個位置可以等車，希望對方提供指示，但保安員繼續呼呼喝喝，聲稱：「泊入面呀，阻住晒…呢個出入口箭咀（標示）唔可以泊喺度。」

樓主慨嘆「做人嘅嘢互相尊重對待」。（《降魔的》電視劇照）

隨後其中一個身穿黑色西裝的同事出來協調，表示只是誤會，並叫保安員暫時迴避，樓主亦收好車資準備離開，豈料保安員繼續在後面大聲指罵，「抵你揸的士呀，要記低你車牌呀，快啲走啦」，樓主忍不住下車問「點解仲要繼續鬧我」，對方聲稱「自己一隻粗口字都冇講過，就算大聲呼呼喝喝都唔叫做鬧你」。

樓主在文中指出「其實做人嘅嘢互相尊重對待，對你哋嘅客人就正常聲線，對司機就呼呼喝喝大罵」，明白每一棟大廈都有自己停車規矩，的士司機不清楚，保安員正常指示即可，「相信冇一個司機會特登同你作對、唔聽你講…我哋收完錢就走，又唔會泊㗎車喺度走咗去」，批評該名保安員「自己躁底唔好搵人嚟出氣」。

其他網民紛紛批評保安員的態度，「同佢講『你只系一個看更咋，有幾巴閉呀？』」、「抵你揸一世的士？我通常軟對抗：『吹咩，我唔使交稅』」、「呢個世界，乜人都有，啋佢死細胞」。

（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）