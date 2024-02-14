公屋｜拒葵盛西、青衣長亨邨　三派獲將軍澳區　港媽一原因勁開心

雖然有公屋住已是「人生贏家」，但地理位置也非常重要。最近1名港媽在社交平台分享從公屋輪候順利「畢業」經過，指她與家人早前獲派葵涌葵盛西邨，以及青衣長亨邨單位，但她均以獲派單位的樓層低、小朋友皮膚敏感為由拒絕，幸好在終極三派獲將軍澳坑口厚德邨單位，讓港媽滿心興奮地接受，指出小朋友毋須轉校之餘，一家人亦在該區生活10年，厚德邨位置可謂非常完美。



1名港媽在社交平台分享，指她與家人早前獲派葵涌葵盛西邨，以及青衣長亨邨單位，但都被她拒絕，幸好在終極三派獲將軍澳坑口厚德邨單位。（示意圖 / 資料圖片）

樓主在facebook群組發文分享，表示她公屋首派和二派分別為葵盛西邨和長亨邨，但她均沒有接受獲派單位，「樓層低引致環境欠佳，小朋友皮膚敏感」。她續指，自己最心儀的地區一直是將軍澳區，最後亦如願以償，終極三派獲坑口厚德邨單位，讓她興奮直呼「終於畀我博到最想要嘅將軍澳區！」。

樓主表示，一家人已在該區生活達10年之久，搬家後小朋友亦毋須轉校，「之後仲可以直接行路返學，咁啱學校喺附近」。獲派心儀公屋單位，樓主在文中也祝福其他仍在等候公屋網民，「祝大家獲派心意單位！多謝！」。

有網民看後恭賀樓主，並直言厚德邨比寶林邨更好。（資料圖片）

不少網民紛紛恭賀樓主，大讚厚德邨社區配套好，留言稱「厚德邨近港鐵站和巴士站已經贏晒！附近有商場、街市、學校、醫院、泳池、體育館」、「厚德好正，恭喜晒安居樂業」、「運氣好到棚」、「恭喜，唔使轉校太好了」、「厚德好過寶林！！！恭喜晒」。