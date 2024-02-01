將軍澳缺德公屋客　嗌KeeTa外賣食完丟落樓下晾衫架？1原因走唔甩

亂拋垃圾已是不對，竟然還丟出窗外！近日有網民發現住所的晾衫架驚見KeeTa的外賣紙袋，懷疑樓上有住客疑似吃完外賣後，將垃圾連同外賣紙袋丟出窗外，剛巧跌在其晾衫架上，憤而通知大廈保安及發帖公開對方的缺德行為。所幸垃圾未有跌到街上擊中人，有眼利網民認出事發地點是該區某屋邨，指涉事住客行為除了缺乏公德心，更可能違反屋邨扣分制，因此不少網民都支持樓主通報事件，又指袋上連同單據，認為如果有心尋找，涉事者「實走唔甩」。另外有網民擔心未來垃圾徵費時，同類事情會增加。



有網民發現住所的晾衫架驚見KeeTa的外賣紙袋，懷疑樓上有住客疑似吃完外賣後，將垃圾連同外賣紙袋丟出窗外，剛巧跌在其晾衫架上。（FB圖片）

有網民於Facebook群組「將軍澳主場」發帖公審鄰居自私行為，其後被轉貼到其他討論區，樓主上載相片顯示有KeeTa外賣紙袋跌在晾衣架上，疑是上層有住客叫了快餐外賣進食後，將包裝紙袋等垃圾丟出窗外。垃圾沒有跌到街上，而是跌在樓主家的晾衫架托。樓主發現後通知大廈保安，並警告肇事者「唔識處理唔緊要，會搵人教你處理」。

從圖片可見，照片右下角顯示事發日期為1月29日晚上9時許，外賣紙袋側傾在晾衫繩上，可見大半個空膠杯已跌出袋外，而紙袋中尚有快餐店紙袋等垃圾。

（FB圖片）

帖文引起網民熱議，不少人批評樓主上層的鄰居「自私」，又指外賣紙袋上的單據未被撕去，如肯仔細查證，涉事者「實走唔甩」。網民又怒斥涉事者「無公德心，掉落街咁都得」、「咁大件嘢都可以掉落街，幻想唔到呀」。另外，有部份網民詢問是否要避開垃圾徵費，「佢練習緊呀」。

有眼利網民認出事發地點是該區某屋邨，故支持樓主通報有人高空擲物，「等佢扣分冇屋住」、「太無品，一定要追究」。根據房署資料，「屋邨管理扣分制」涵蓋28項不當行為，如公屋或中轉屋住戶在2年內累積被扣達16分，其租約或暫准證將被終止。而扣分制中，「高空拋擲破壞環境衞生的物件」、「亂拋垃圾」、「胡亂棄置垃圾」等行為均會被扣7分，其他違規行為則將按嚴重性決定扣3、5、7或15分。

（Facebook）