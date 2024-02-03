公屋│4口家排半年首派畢業　獲派430呎房協單位　網民：靚過私樓

【公屋申請／房協／房署】這是公屋界「豪宅」？有港女於公屋討論區發相發文，指她一家四口申請房協公屋大半年，獲派荃灣西祈德尊新邨1個430呎單位，直呼「真係中咗六合彩咁」。

網民看過樓主獲派公屋震驚，大讚「靚過私樓」，紛紛留言祝賀，「羨慕呀！」、「太幸福了」、「無得輸」、「好大好正有露台添」。



樓主申請房協公屋約半年，就獲第一派到荃灣西祈德尊新邨1個430呎單位，直呼「都無諗過房協會派到。真係中咗六合彩咁！」。（香港房屋協會圖片）

該港女於Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」上載公屋單位清水樓相片，指自己一家四口申請「市4（市區4人）」單位，輪候8年後「房協寄信畀我排多條隊」，於是申請房協公屋6至7個月，就獲第一派到荃灣西祈德尊新邨1個430呎單位，租金4,987元，直呼「都無諗過房協會派到。真係中咗六合彩咁！」。

從樓主上載相片見到，單位正在清理，設有露台景觀開揚，間隔相當「四正」。

網民看到室內的照片均驚呼「靚過私樓」，「嘩，柚木地板」，紛紛恭喜樓主。（網上圖片）

網民看後驚呼「靚過私樓」，「嘩，柚木地板」、「好大好正有露台添」，又紛紛留言祝賀，「好正啊！恭喜晒」、「羨慕呀！」、「太幸福了」、「呎吋大，又近西鐵站，非常幸運，好過中六合彩」、「個地理位置無得輸」、「又四正，又交通方便」。

也有網民關注如何申請房協公屋。翻查資料，祈德尊新邨屬於房協「甲類屋邨出租單位」，根據房協網頁，房協「甲類屋邨出租單位」只接受指定範圍內持有有效房委會公屋申請編號人士申請，資格如下：

如果申請人在申請「甲類屋邨出租單位」及輪候期間，有關公屋申請已被房委會取消並不獲房委會恢復申請資格或不再有效，房協會取消有關申請。