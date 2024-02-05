美斯無出場│小紅書鬧爆美斯3大罪：不尊重中國人，對得起我們嗎？

【美斯／梅西／香港／表演賽】阿根廷球王美斯（Lionel Messi）領軍的國際邁亞密CF，昨午（2月4日）與港隊在香港大球場進行表演賽，但美斯未有上場，引來球迷鼓譟要求「回水（退回門票錢）」。小紅書亦湧現內地球迷鬧爆美斯帖文和影片，有在大球場觀賽的內地女球迷當場站起來哭着向美斯怒吼「你對得起我們嗎？」；也有內地球迷力數美斯及球隊3宗罪，斥責不尊重中國人，「公然矮化中國，這囗氣咽不下」、「根本不尊重中國球迷，以後別來了！」。



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國際邁亞密CF昨午與港隊在香港大球場進行表演賽，美斯未有出場掀起全城關注。不少專程來港看美斯比賽的內地球迷，紛紛在小紅書發文發影片狂轟美斯及國際邁亞密CF。

其中有影片見到，1名穿上阿根廷球衣的內地女球迷，哭着站起來以幾乎破音聲線指着美斯方向怒罵，「你對得起這些球迷嗎？你對得起我們嗎」，旁邊球迷都被嚇到看一看她。女球迷激動情緒未能回復，要由男友人安慰。

影片見到，1名穿上阿根廷球衣的內地女球迷，哭着站起來以幾乎破音聲線指着美斯方向怒罵。（小紅書影片截圖）

內地球迷狂轟美斯3宗罪



也有內地球迷批評美斯不尊重中國球迷，斥責「不尊重中國人」和「公然矮化中國」，明言「這囗氣咽不下」，「這次邁阿密國際來香港就是純純的撈錢，恬不知恥吃相難看，根本不尊重中國球迷，以後別來了！尊重是相互的」、「真的沒用心，啥也沒做，就是沒把廣大為你而來的中國球迷放在眼裏！」、「公然矮化中國，這囗氣咽不下」、「對得起我們嗎？退錢！」、「實在太過分，落場十分鐘相信大家都收貨」。也有人認為不值得動氣，「不就是1個踢球的，不用動氣，不值得」。

港府：極度失望 或扣減贊助款項



美斯不上陣事件觸發中港球迷關注，港府發聲明表示，政府與球迷同樣對主辦單位安排感到極度失望。港府指，這次活動不止獲大型體育活動事務委員會資助，政府也提供多項協調和協助，包括安排場地和人流管理等，惟美斯未能上陣表演賽，亦未應要求在場內親自向球迷說明原因，批評Tatler Asia及國際邁阿密CF處理手法，未能回應球迷期望。

政府強調，文化體育及旅遊局和大型體育活動事務委員會會根據協議條款要求主辦單位負責，包括可能因應美斯未能出場而扣減贊助款項。