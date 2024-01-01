塞爆滯港　內地女力數3大罪：香港跨年太拉垮！掀中港網民罵戰

【新年／2024／香港旅遊／煙花】踏入2024年，香港凌晨舉辦煙火慶祝元旦，吸引大批內地旅客來港觀賞，但完場後內地旅客們對返回內地安排大感不滿。有內地女就在小紅書發文講述煙花後過關3大問題，直斥「香港跨年太拉垮了！以後誰來都勸退」。

帖文引來兩地網民爭議，有遇到相同情況的網民表示「太無語」，「花錢受罪」、「一分錢也不留在香港」；也有網民反駁是通關口岸不足問題，與香港無關，「這就是為什麼港人不喜歡一些內地人，好像別人應該要為你服務要為你的無知買單」。



1月1日元旦凌晨 尖沙咀市民觀看煙花倒數匯演嘩嘩聲▼▼▼

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該內地女今早（1月1日）於小紅書以「香港跨年太拉垮了！以後誰來都勸退…」為題於小紅書發文，指看完煙花後，就跑到佐敦排隊坐跨境巴士到24小時通關的皇崗口岸，「排了3小時的隊，人超級多快排到了，被阿sir（警察）告知沒有車來接了，要等2至3個鐘」。

樓主表示，警察之後建議她們坐港鐵東鐵線返回上水，再坐車到皇崗口岸過關，「然後就想看看有沒有覺得姐妹已經這麼做了，發現港迪看煙花那批已經到達皇崗，但是排隊都已經1個多小時了」。

跨年煙花後，大批旅客一度滯留。（小紅書）

她又說，當時即時關注小紅書上面其他人分享的各個地方情況，「中環尖沙咀太子滯留的大批人群，跨境巴士站滯留人群，上水皇崗口岸落馬洲滯留人群，到處都是滯留人群！」，感嘆「不知道怎麼吐糟香港這個對於突發情況的解決能力問題，累了！」。

最終樓主淩晨5時30分到西九龍高鐵站，買了最早一班7時多返回福田的高鐵車票，「實在是無語！現在只能相信國家的高鐵了！6:30開始排隊出境，7:24分已下高鐵，高鐵全程14分鐘，現在已經在深圳地鐵上了」。樓主最後明言：「以後誰來香港跨年，我就嘲笑誰！」

樓主最後明言：「以後誰來香港跨年，我就嘲笑誰！」（小紅書）

帖文引來兩地網民熱議，有網民表示遇到相同情況，大感不滿，「看完煙花立馬去坐巴士，今天7:50才出深圳關我真服了，太子站那裏等2、3個小時，過香港到深圳關坐的擺渡車又等了3個小時，去到深圳的皇崗口岸過關又要等兩個小時，我太無語了，奔波了整個晚上」、「花錢受罪」、「一分錢也不留在香港」。

但也有網民反駁，煙花活動主要想吸引過夜旅客，而通關問題在於24小時通關口岸不足，與香港安排無關，「香港跨年煙花是有各種成本的，吸引的是過夜消費人群」、「這就是為什麼港人不喜歡一些內地人，連我這個內地人都看不下去，好像別人應該要為你服務要為你的無知買單」、「不能怪香港吧，只開1個24小時通關口岸，而且香港地鐵都24小時運營跨年」。